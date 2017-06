Congo-Brazzaville: Application mobile - Un groupe de jeunes développeurs congolais met au point un brillant jeu mobile

Ils se nomment « Hexagone » et ont mis au point la version PC et Android de « Question pour un Congolais », un jeu mobile de culture générale, autour de l'histoire du Congo, de ses figures marquantes et de son quotidien.

Disponible sur Android, ce jeu de questions réponses sur le Congo comprend trois niveaux, facile, moyen puis difficile. Il instruit en diversifiant comme le souligne l'un de ses concepteurs. « Notre objectif est d'instruire nos clients en les divertissant par nos œuvres, tout en conservant la culture et les valeurs africaines », a fait savoir Messie Helda Bombette, un des membres de l'équipe et porteur de projet.

Agés entre 20 et 23 ans, ce groupe de jeunes développeurs congolais est composé de jeunes étudiants spécialisés en informatique de gestion et réseaux télécommunication. Il compte huit membres dont deux femmes, Tongui Bardeche et Tsiba Synthiche, ainsi que six hommes, notamment Bombette Helda Messie, Bizalongui Sengat Précieux Carlety, Loubayi Emmanuel, Nkouka Tite, Ndoulou Patient et Mayela Decy.

« Hexagone » a vu le jour, il y a seulement cinq mois. Son potentiel est tel qu'il n'a fallu que de ce laps de temps pour accomplir deux réalisations à ce jour : « Question pour un Congolais » et « The legend of the past », un jeu basé sur l'époque et l'histoire du Roi Makoko. Ce dernier offrira une version magnifiée des Mythes et traditions Teke, en mettant en exergue l'univers, le mysticisme et le mode de vie tirés de cette ère.

Partie de la réflexion de Helda Messie Bombette, il y a de cela trois ans, la structure vise à créer un nouveau type de médias à vocation initiatique inspirée de la culture congolaise en particulier et africaine en général.

Dans son sillage, Hexagone souhaite mettre en avant des jeux construits autour des histoires universelles inspirées d'Afrique, diversification de l'économie congolaise à l'aide de la technologie, inscrire le Congo dans le domaine mondial des jeux vidéo, susciter des emplois pour tout jeune et personne motivés dans le domaine technologique.

Ces jeunes font donc partie de la tranche des développeurs et porteurs de projets prometteurs à suivre, motiver, encourager et soutenir.