Congo-Brazzaville: Un hommage bien mérité à Jean-Blaise Bilombo Samba

Des managers de musique et techniciens de son des pays membres de la Communauté économique des Etats… Plus »

Aux questions du public venu à sa rencontre, l'homme Bilombo a su répondre avec un esprit ouvert. Un cœur qui bat où transparait tout son amour pour ses parents, sa femme Léontine Tchibinda et surtout son Congo, terre de ses ancêtres. On y a fait un joli clin d'œil à Sony, Tchicaya, Taty, Ndebeka. L'honnêteté intellectuelle qui a entouré les dires des professeurs Massoumou, Kubu Turé, Okoundji est à louer.

Le poète lui-même scrutait la salle avec les yeux de l'esprit et l'amour profond qu'il porte sur son cœur pour la terre de la panthère. Il a ensuite charmé la salle de ses paroles altières. Et la force de sa parole a conquis plus d'un.

Aussi, l'émotion était palpable. Des rires, des larmes, des moments de stupeur et de méditation. Des instants de réflexion. Bref que du bonheur. Un bonheur partagé entre un auditoire attentionné, suspendu aux lèvres des quatre lecteurs du jour qui ont constitué un pont entre l'homme célébré et son auditoire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.