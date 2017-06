Congo-Brazzaville: Photographie - Baudoin Mouanda au 14ème Festival La Gacilly photo

La 14ème Édition du festival de la photo à la commune nouvelle de La Gacilly s'est ouverte ce samedi 3 juin et durera jusqu'au 30 septembre 2017. Deux thématiques : La photographie africaine et Homme - animal : le face-à-face. Le Congolais Baudoin Mouanda y représente son pays par le choix d'une de ses œuvres sur les Sapeurs.

C'est dans l'espace rural de la Gacilly, dans le Morbihan, proche de Rennes, Vannes et Nantes, que les habitants des trois communes de Glénac, La Chapelle Gaceline et La Gacilly proposent aux amateurs passionnés par la photo la sélection des organisateurs du rendez-vous à l'un des atouts annuels de l'attractivité du territoire breton.

Pour les organisateurs, cette nouvelle édition reste, certes, fidèle à ses engagements artistiques et éditoriaux mais se donne pour ambition de voir encore plus haut, encore plus grand, encore plus loin. Car, estiment-ils, il faudrait explorer la photographie pour mieux la faire connaître ; mettre en lumière les grands enjeux environnementaux de notre époque pour mieux comprendre notre civilisation moderne et les dangers qui nous menacent.

Près de 400 000 visiteurs répondront à cette quête. La photo africaine sera mise en lumière : « Par sa diversité et sa créativité et à travers le regard des photographes de ce continent en devenir, c'est un monde à découvrir, à aimer, à protéger », promettent les organisateurs. Parmi les photographes retenus, Baudoin Mouanda est venu du Congo- Brazzaville.

Le jeune congolais, figure émergente de la photographie africaine, comme à son habitude, montrera une photo sur l'étonnante énergie qui anime ses congénères les rois de la Société des ambianceurs et personnes élégantes, connue sous le sigle de la SAPE. Imprévisibles, les sapeurs sont photographiés dans leurs plus beaux atours. Ils prennent la pause, font la moue, et s'affrontent dans des joutes pacifiques. Ils portent, taillés dans des tissus de qualité, des tenues de marque, des vestes colorées, des costumes rose

fuchsia et déambulent dans les rues de Brazzaville pour capter l'attention qu'ils ne manquent jamais, invariablement, de susciter.