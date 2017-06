Cameroun: Le secteur du transfert d'argent vue pas 100 journalistes : Le cas Express Union, Orange Money...

analyse

100 journalistes analysent le secteur du transfert d'argent au Cameroun, l'avenir d'Express Union, les forces et faiblesses des différentes sociétés, les modalités de l'intervention de l'Etat...

Quel regard les journalistes ont de peuvent l'actualité dans le secteur de la messagerie financière au Cameroun ? Léopold Chendjou, journaliste, spécialiste des questions économiques a mené un sondage sur ce sujet. Pendant 02 mois, à partir d'un questionnaire envoyé via mail à 100 professionnels des médias, il a pu recueillir quelques données assez intéressantes et utiles . « On n'est pas loin d'une autre révolution. La messagerie financière, communément appelé « envoi d'argent » a pris un essor considérable depuis quelques mois au Cameroun. Ce service s'est démocratisé avec l'arrivée sur ce segment d'activité des opérateurs de la téléphonie mobile » Explique l'auteur de cette étude. Et de poursuivre « Il y'a quelques années, on ne pouvait pas imaginer transférer mois de 10 000 francs à un tiers. Aujourd'hui, vous envoyer 500 1000, 2000 francs à votre

correspondant ». L'auteur de ce sondage explique le choix de sa cible par l'important rôle des journalistes dans la société. « En plus de ce que les journalistes sont des relais de communication, il faut aussi dire qu'ils sont comme des éclaireurs, des chiens de garde. Ils comprennent très vite certains enjeux de l'heure, et ils peuvent mieux les transmettre à la société. Qui ignore le débat sur le patriotisme économique concernant Express Union ? Voilà pourquoi il est intéressant d'écouter l'avis des journalistes »

Données utiles

A la lecture de ce document, les journalistes sondés (45 à Yaoundé, 35 à Douala, 10 à Bafoussam, 5 à Garoua, 5 à Bamenda,) exposent leur connaissance du secteur de la messagerie financière au Cameroun. Ils donnent leur avis sur difficultés du leader de ce secteur Express Union (causes et perspectives), la présence des opérateurs de téléphonie (Orange et MTN) dans ce secteur, les modalités d'un possible interventionnisme de l'Etat...

Extrait : 68% de journalistes interrogés ne souhaitent pas une intervention de l'Etat pour « sauver Express Unions »... .si Express Union venait à fermer boutique seulement 5% s'inquiètent du sort de son promoteur... 56 % sont convaincus que seule une interdiction de Orange Money et Mobile Money peut permettre au leader de ce secteur de se relever... 48% de journalistes sondés s'attendent à u n nouveau cadre réglementaire...

A la lecture de ce document, même si la scientificité de la méthode est sujette à de nombreux questionnement, des experts estiment que sondage à le mérite de mettre à la disposition des différents acteurs concernés quelques données utiles