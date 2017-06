Cameroun: Groupement Bangoulap - Haro sur les maladies infectieuses.

Accentuer la lutte sur des pathologies à origines virales. C'est la mission que le club One Heath de l'Université des Montagnes s'est assignée. Pour l'opérationnaliser, ils sont descendus dans la bourgade située à quelques encablures de Bangangté, ces 29, 30 ,31 mai 2017.

Pr Njajou Omer, et Dr Djayou Arouna, respectivement enseignants épidémiologiste et vétérinaire à l'Université des Montagnes, ont été les têtes de file de l'impressionnante mobilisation des membres du club One Heath. L'objectif était de limiter au mieux, la menace et de miser sur le risque zéro des agents pathogènes, en insistant beaucoup plus sur la maladie de la rage. Plus de 50 étudiants, membres du club s'y sont déployés pendant 3 jours. Ils ont ratissé large. Des coins et recoins du village ont été passés au crible. Le français, et le Medumba (langue maternelle des peuples du Département du Ndé) ont été utilisés comme moyen de communication et d'expression. Au terme de l'activité, Sa Majesté Yonkeu Jean Marie, roi des Bangoulap a exprimé son satisfécit. Il s'est également engagé à instituer un observatoire dont la mission sera de veiller sur les rudiments de prévention acquis au cours de la sensibilisation. Tout en exhortant le club de revenir pour une post-évaluation.

Démarche holistique

Il fallait y aller avec méthode. Astucieux, les étudiants se sont accordés sur des pratiques séculaires du village. Notamment se sont informés sur des pratiques traditionnelles susceptibles de favoriser l'apparition de la maladie. Après les échanges avec les gardiens des traditions, les étudiants ont mis le cap au centre de santé de la localité. Ici, ils devaient investiguer sur les conditions de prise en charge des populations, inventorier des mauvaises habitudes en termes d'hygiène et de salubrité et suggérer les techniques pour les corriger. Entre autres axes de sensibilisation, une enquête a été établie sur des pathologies récurrentes et le flux d'accès aux soins dans les établissements hospitaliers conventionnels. La pratique de la chasse étant transmise de génération en génération, les risques de propension de la rage sont importants.

Dans la démarche holistique, les étudiants ont présenté les dangers auxquels les populations villageoises sont assujetties. De la description de la maladie à la cause et à la manifestation, en passant par la transmission, les symptômes et la complication, enfin par le diagnostic, le traitement et la prévention de la rage, les membres du club One Heath ont touché tous les contours de la maladie. Les différentes parties ont célébré le happy-end, avec le sentiment de devoir de conscience dignement rempli.