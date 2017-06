Afrique de l'Ouest: Ouverture du sommet de la Cédéao en présence de Benyamin Netanyahu

L'intégration la plus attendue est celle du Maroc. Fort de son retour dans l'Union africaine, le royaume a présenté dans la foulée sa demande d'adhésion à la Cédéao. La décision politique pourrait être prise, ce dimanche, à Monrovia mais les discussions techniques devraient prendre beaucoup plus de temps.

Egalement au menu des discussions, la crise en Guinée Bissau où l'opposition demande l'intervention de la Cédéao pour faire appliquer les accords de Conakry, restés lettre morte depuis plus de six mois.

Le 51e sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se tient, ce dimanche 4 juin, à Monrovia, au Liberia. Axé sur la sécurité et l'économie, ce sommet aura été avant tout marqué par un grand absent, le roi du Maroc, Mohammed VI et une présence « controversée », celle du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

