Cameroun: Rationnement d'électricité - Une bouffée d'oxygène dans le septentrion

Eneo Cameroon S.A. informe son aimable clientèle des régions du Septentrion que l'apport des pluies, ces dernières semaines, permet aujourd'hui d'assouplir les conditions du rationnement d'énergie électrique.

Tenir en compte du jeûne du ramadan.

Ainsi, pour permettre aux ménages et industriels de mieux organiser leurs activités personnelles et professionnelles, Eneo a mis en place un nouveau planning de rationnement à compter du 1er Juin 2017 réduisant de 3 à 1, le nombre maximal de jours de rationnement par semaine. Chaque localité/quartier connaitra 1 jour dinterruption d'énergie électrique et ceci dans les tranches horaires allant de 7h à 17h, afin de tenir compte des heures de rupture du jeûne du ramadan.

Trouver des solutions pérennes.

Si les précipitations sont régulières, le rationnement pourrait prendre fin dans les jours à venir. Eneo continue de travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions pérennes. Eneo invite ses clients à lui signaler rapidement tout manque de courant qui ne serait pas lié au programme de rationnement ou à des travaux sur le réseau régulièrement annoncés au public.

Débrancher et rebrancher 15 mn après.

Eneo recommande à ses clients de débrancher tous les appareils sensibles et de ne les rebrancher que 15 mn après le retour effectif du courant. Pour plus d'informations sur le programme de rationnement, nos conseils de sécurité et d'économie d'énergie, bien vouloir consulter notre site web : www.eneocameroon.cm ou appeler notre ligne du Centre de Relations Clients au 8010.