Cameroun: Les étudiants de l'UdM à l'épreuve de la Recherche sur les maladies infectieuses

Ils étaient plus de 300 étudiants ayant pris part à cette importante conférence-débat. Pas question d'une démarche de cours magistral. Dr Fotsing Pierre, enseignant-chercheur à l'UdM a préparé un texte (en anglais) sur les modes de transmission des virus Zika, Ebola et dengue. La démarche a consisté à constituer 3 groupes de travail pour mieux cerner ces trois agents pathogènes. Le texte proposé a été d'abord disséqué par son auteur, après lecture faite par une étudiante. Quatre étudiants issus de ces 3 groupes de travail se sont ensuite installés sur une table respectueusement dressée.

A L'initiative du club One Heath, les étudiants de différentes filières de l'institution se sont retrouvés ce 2 juin 2017 au Campus de Banékané, à l'effet de proposer des mesures coercitives et correctives afin de tordre le cou aux virus responsables des pathologies.

