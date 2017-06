Afrique de l'Ouest: Sommet des chefs d'état de la CEDEAO à Monrovia - Les Temps forts en coulisses

La 51 ème session va examiner le dossier relatif aux adhésions à l'organisation régionale Cedeao, entre autres celle du Maroc, de la Tunisie, de Sao Tomé et Principe et de la Mauritanie au titre de partenaire de l'organisation.

Le Niger, le Nigeria et le Bénin ont fait black out soutiennent des diplomates interrogés par le correspondant de Confidentiel Afrique sur place. Le premier Ministre Israélien, Benjamin Netanyahou est l'invite spécial de ce 52 ème sommet.

L'ouverture des travaux vient de prendre fin à l'hôtel Farmington de Monrovia. Les chefs d'états présents Faure Eyadema du Togo, Christian Marc Kabore du Burkina Faso, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée , Macky Sall du Sénégal et Ibrahima Boubacar Keita du Mali, étaient les plus décontractés sur les tapis rouges..

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.