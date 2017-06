Cameroun: Le nouveau mode opératoire de Boko Haram

« Il serait bien que les militaires nigérians signalent tout déplacement de leurs voitures, sinon on peut se retrouver à attaquer certains de leurs militaires qui s'approcheraient de trop près en pensant qu'il s'agit des combattants hostiles qui se dont déguisés et qui veulent nous refaire le coup de Bongour », a expliqué notre source.

L'on sait qu'ils sont là, on a des images d'eux, parfois avec eurs engins mais, l'instant d'après ils ont disparu. C'est un réel mystère ». Un mode opératoire qui a été éprouvé aux dépens des militaires camerounais du secteur n°1 de la force multinationale mixte le 25 mai dernier. Le maî- tre principal (adjudant chef pour les marins, Ndlr ) Naikissa y a perdu la vie. C'est vers 18h, ce jour-là, que deux pickups de marque Toyota, un Landcruiser et un Hilux ont surgi au poste avancé de Bongour non loin de Makary dans le département du Logone et Chari. Les voitures aux couleurs de l'armée nigériane étaient chargées d'une trentaine d'hommes.

Les combattants de la secte, que l'on peut observer ci et là, « souvent à 25 km de profondeur à l'intérieur du Nigeria, parfois sur notre frontière », confie une source bien informée. Observés par des drones et autres capteurs sophistiqués, ces combattants, multiplient les regroupements puis, se dispersent aussitôt, « comme pour prendre des consignes ». « Cette furtivité est même devenue évanescente.

