Congo-Kinshasa: Indice de privation de l'enfance - Le pays classée 162ème sur 172 pays

Dans cette optique, l'organisation encourage la RDC à investir dans la santé et le bien-être des enfants qui, selon elle, «peuvent être plus importants que la richesse nationale».

Malgré ce tableau sombre, Save The Children estime qu'il y a des signes d'espoir et de progrès dans le domaine de la protection de l'enfance en RDC.

Selon ces données, 42,6% des enfants en RDC ont souffert d'une grave malnutrition entre 2011 et 2016. L'Indice de privation de l'enfance de 2017 de Save The Children indique que 18% des enfants congolais n'ont pas fréquenté l'école au cours de cette période; 3,3% ont subi «une violence extrême», tandis que 21% se sont mariés précocement.

La RDC se classe à la 162ème place sur 172 pays où l'enfance est la plus menacée dans le monde, révèle un rapport de l'ONG internationale Save the Children rendu public jeudi 1er juin. L'ONG s'appuie sur les données relatives à la mortalité des enfants de moins de 5 ans et au retard de croissance dû à la malnutrition en RDC.

