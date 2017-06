Congo-Kinshasa: Le démarrage du 5è tour cycliste repoussé au 15 juin à Goma

Annoncé pour le 10 juin, le démarrage du cinquième Tour cycliste international de la RDC a été repoussé au 10 juin, à Goma. Le président de la Fédération congolaise de cyclisme (FECOCY), Sylvestre Motayo l'a dit, samedi 3 juin, à Radio Okapi. Il a attribué ce changement au problème logistique et des horaires d'avions. Il a également assuré que les coureurs congolais ont bien évolué et pourront même remporter cette édition.

Vous êtes président de la FECOCY, vous confirmez que la date du démarrage du 5è Tour cycliste de la RDC a été revu ?

Sylvestre Motayo : Oui, on a revu. Nous sommes contraints de repousser cela à cause de problème de la logistique et des horaires d'avions. Le départ de la cinquième édition du tour sera donné le 15 juin à Goma.

Est-ce que toutes les délégations étrangères sont au courant ?

Oui, tout le monde st au courant. Ils savent parce que nous sommes en train de changer les dates de billets car c'est nous qui les invitons.

Sur le plan financier, tout a-t-il été réglé ?

Le processus de décaissement des fonds pour financer ce tour est en cours.

Quelles sont les innovations que les Congolais peuvent attendre cette année ?

Sylvestre Motayo : Je ne crois pas qu'il y aura d'innovation majeure à part le nombre d'invités qui s'est augmenté. Nous avons un pays de plus en Europe : l'Ecosse. Les Congolais dont la performance s'est améliorée vont rafler si pas deux ou trois étapes, mon ambition serait qu'ils gagnent ce tour.

Les Congolais ont participé à plusieurs tours en Afrique. Est-ce qu'ils ont boosté leur niveau ?

Nous n'avons pas été en déca de 4è partout où nous sommes passés. Au Togo, nous sommes sortis 2è, au Sénégal on est resté dans les dix premiers, au Bénin on est sorti 3è et on a failli même gagner. Les gens de l'Afrique de l'Ouest se sont coalisés et n'ont pas voulu que la coupe vienne en Afrique Centrale. Je suis certains que nous ferons de bons résultats dans l'avenir. Lors de l'anniversaire de l'Union africaine, la moyenne de la course était de 40 [km par heures]. La participation de nos cyclistes dans tous ces tours ont été jugées positives.

Votre dernier mot par rapport à ce tour ?

Notre participation à nous le cyclisme est de montrer à la face du monde qu'il y a la paix au Congo. Il y a des manifestations comme en Europe. Ce tour montrera également que la reconstruction est réelle et que les gens vivent chez nous.