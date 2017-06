Maroc: L'expérience marocaine en matière de gestion de la migration mise en exergue au Forum de Lisbonne

L'expérience marocaine en matière de gestion des flux migratoires à travers notamment les pratiques et les mécanismes en place, a été mise en exergue jeudi à Lisbonne par Nadia Bernoussi, professeur de droit constitutionnel à l'Ecole nationale d'administration.

Intervenant à l'occasion de la 23e édition du Forum de Lisbonne qui se tient sous le thème "Interconnecter les personnes : gérer les migrations, prévenir le populisme, construire des sociétés inclusives et renforcer le dialogue Nord-Sud", Mme Bernoussi a souligné qu'au Maroc, et au plus haut sommet de l'Etat, il y a une volonté affichée d'avoir une approche humaniste, égalitaire et inclusive pour servir la cause de la migration.

Le Royaume, une terre d'émigration devenue une terre de transit et d'immigration, a une tradition d'accueil ancestrale et reconnue depuis longtemps et une identité plurielle amazighe, arabe, hassanie, africaine, andalouse et hébraïque, qui ont contribué à l'intégration de migrants venus de pays voisins comme l'Algérie, l'Andalousie, la France et de pays d'Afrique subsaharienne, a-t-elle ajouté.

Le Forum de Lisbonne 2017 qui s'est ouvert lundi en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc au Portugal, Karima Benyaich, se penche deux jours durant sur la situation des migrants et des réfugiés, traitée sous différentes perspectives, dans l'objectif de démontrer comment ils peuvent contribuer à promouvoir l'interdépendance, à créer des partenariats et à encourager la solidarité entre le Nord et le Sud.

L'évènement, marqué par la participation d'une importante délégation marocaine composée de parlementaires, d'élus locaux et d'acteurs de la société civile, s'articule autour de quatre panels : "Gérer les migrations", "Eviter le populisme", "Construire des sociétés inclusives" et "Renforcer le dialogue Nord-Sud".

Le Forum, organisé chaque année depuis 1994 par le Centre Nord-Sud, basé à Lisbonne, est une plateforme reconnue de dialogue, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre des représentants d'Europe, des régions voisines et d'autres continents.