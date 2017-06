Congo-Kinshasa: Entretien de Kabila à Der Spiegel - Contradictions et langue de bois

interview

Le choix du support intrigue : un hebdomadaire allemand, le même qui avait annoncé le report de la visite du pape François à Kinshasa. C'est le choix des lobbyistes du président Kabila. Une lecture attentive de cette interview, l'une des rares du chef de l'Etat Joseph Kabila, fait ressortir des contradictions flagrantes dans la démarche de celui qui a la charge de conduire les affaires de l'Etat.

Les contradictions alternent avec la langue de bois qui reprend une vieille rengaine suivant des formules qui énoncent des principes de manière si évasive que cela donne matière à interprétation multiple. L'interview à « Der Spiegel » est venue rajouter sa dose de confusion à des discours à la nation qui n'ont fait qu'éloigner la compréhension de la pensée au sommet de l'Etat. La tenue d'élections, très attendue en vue de mettre un terme à la crise de légitimité actuelle, serait-elle en train d'être renvoyée aux calendes grecques ?

Joseph Kabila donne ses réponses mais ne répond pas aux questions de notre confrère allemand : « Je n'ai rien promis. J'aimerais que les élections se déroulent le plus tôt possible. Mais nous voulons des élections parfaites, pas n'importe quelles élections ».

Au contraire, il s'est contenté de cette tribune pour rencontrer des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les vraies attentes de la population congolaise. « En janvier 2001, lorsque j'ai prêté serment, le pays était divisé - nous étions en guerre à l'Est, nous avions une ligne de front de 3 000 kilomètres, nous avions quatre ou cinq armées distinctes déployées en République démocratique République du Congo. Notre économie était presque inexistante. Nos infrastructures étaient très mauvaises. Nous étions dans l'anarchie. Quelle est la situation actuelle? Nous avons un pays uni. Nous avons une monnaie unique. Nous avons réussi à stabiliser l'économie malgré les difficultés ».

Sans stabilité démocratique ou encore avec une stabilité de façade ou à la baïonnette, la paix au pays voire dans la sous-région ne serait qu'un vœu pieux. Le chef de l'Etat qui ne cache plus ce qui paraît comme une mission spéciale, ne quittera le pouvoir que lorsque tout sera « parfait ». De go, il se pointe en soupape de sûreté pour la RDC. Et pourtant le pays est en feu. Un de ses prédécesseurs n'avait-il pas dit en son temps qu'après lui, ce serait le déluge ?

Dans les réponses du président de la République, l'arrogance est mêlée à une apparente assurance de soi. Langue de bois ? C'est quand il réfute ce que les communicateurs de la MP rabâchent à longueur de journée sur les chaines de télé en défendant la tenue éventuelle du référendum en vue de changer la Constitution actuelle : « Quand ai-je parlé de changer cette règle? Personne d'aujourd'hui ne peut produire une déclaration orale ou écrite de moi qui parle de changer la Constitution ». Et il ajoute, pour feindre de rejeter ses communicateurs : « Dans la Constitution, il y a le mot «référendum». Vous pouvez modifier la Constitution par référendum. Mais nous n'avons pas encore demandé un référendum. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore organisé de réunion ou de discussion sur la façon de modifier la Constitution ».

L'on est en droit de se demander comment se fait-il que le chef de l'Etat soit aussi déconnecté des attentes de sa propre population. Peut-il démissionner ? Kabila exclut cette hypothèse : « La Constitution est très claire quant à savoir comment et quand le président transmet le pouvoir. Il ne peut donner le pouvoir qu'à un successeur élu ».

Ci-dessous cette longue interview qui en réalité apporte plus de confusion que d'éclairage.

Monsieur le Président, pourquoi paraissez-vous rarement en public?

Je crois que ce qui est beaucoup plus important n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Et je suis un homme d'action.

Vous avez régné depuis 16 ans. Qu'avez-vous réalisé jusqu'ici?

En janvier 2001, lorsque j'ai prêté serment, le pays était divisé - nous étions en guerre à l'Est, nous avions une ligne de front de 3 000 kilomètres, nous avions quatre ou cinq armées distinctes déployées en République Démocratique République du Congo. Notre économie était presque inexistante. Nos infrastructures étaient très mauvaises. Nous étions dans l'anarchie. Quelle est la situation actuelle? Nous avons un pays uni. Nous avons une monnaie unique. Nous avons réussi à stabiliser l'économie malgré les difficultés. Nous pourrions parler toute la journée de toutes ces réalisations.

Mais de l'extérieur, la situation dans votre pays est perçue de manière très différente. L'une des plus grandes déceptions de l'Europe et de l'Occident est le report des élections démocratiques après la date limite des élections du 19 décembre qui est passée. Vous n'avez pas non plus démissionné.

Cette déception est la mienne aussi. En 2011, le même Occident voulait que nous reportions les élections. À l'époque, nous avons insisté pour que ces élections se déroulent comme prévu.

Alors, pourquoi était-il possible de tenir des élections en cette période très difficile, mais pas aujourd'hui?

C'est principalement parce que nous n'étions pas bien préparés. En 2011, nous avons eu 32 millions d'électeurs inscrits, maintenant nous avons entre 42 et 45 millions d'électeurs inscrits auxquels nous devons répondre. La deuxième et la plus importante raison: après 2011, le groupe rebelle M23 à l'est du pays a commencé une guerre. Nous devions mettre toutes nos ressources à la disposition des Forces Armées. Les élections à cette époque n'étaient donc pas prioritaires. Nous ne financerons pas les élections quand nous devions plutôt nous battre pour reconquérir un territoire occupé. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles les élections n'ont pas eu lieu à la fin de l'année dernière. Vous pouvez organiser des élections chaque jour, même demain. Mais que sera le résultat des élections chaotiques? Encore plus de chaos!

La date limite de l'élection manquée a déclenché des émeutes sanglantes. À la suite, la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO) a négocié un accord entre le gouvernement et l'opposition, y compris votre promesse de tenir des élections d'ici la fin de cette année.

Je n'ai rien promis. J'aimerais que les élections se déroulent le plus tôt possible. Mais nous voulons des élections parfaites, pas n'importe quelles élections. Et c'est la commission électorale qui organise les élections dans ce pays - c'est ce que la plupart des gens oublient. Nous avons une commission indépendante qui, conformément à notre constitution, est chargée d'organiser les élections. Cette commission travaille déjà et les résultats sont positifs. Nous nous dirigeons vers 24 millions d'électeurs déjà inscrits. Nous avançons.

On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique sincère de tenir ces élections. Certaines personnes soupçonnent que vous souhaitez changer la constitution, ce qui inclut les limites du mandat du président après deux périodes législatives de cinq ans. C'est votre objectif?

Quand ai-je parlé de changer cette règle? Personne d'aujourd'hui ne peut produire une déclaration orale ou écrite de moi qui parle de changer la constitution.

Ceci est une occasion parfaite pour tout clarifier.

Je l'ai déjà clarifié. Tout ce bruit sur le changement de la constitution est juste une vraie bêtise.

Pourtant, il y a le soupçon que vous suivriez l'exemple des présidents du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda ou du Congo Brazzaville et modifier la constitution pour prolonger votre temps au pouvoir.

Si vous voulez parler de pays qui ont changé leurs constitutions, parlons des pays en Europe. L'idée que c'est seulement l'Afrique qui a tendance à modifier les constitutions est biaisée et pas correcte. Changer la constitution est constitutionnel. Dans la constitution, il y a le mot «référendum». Vous pouvez modifier la constitution par référendum. Mais nous n'avons pas encore demandé un référendum. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore organisé de réunion ou de discussion sur la façon de modifier la constitution.

La constitution congolaise permet en quelque sorte d'interpréter qu'un troisième mandat est possible?

Notre constitution est très claire. Cette interprétation n'est pas dans la constitution.

Donc, il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Joseph Kabila?

Cela dépend du terme "troisième". Nous n'avons pas l'intention de violer la constitution. Comment le faites-vous sans violer la constitution?

Peut-être parce que vous voyez une possibilité d'interpréter la constitution d'une certaine manière.

Ni vous ni moi ne pouvons interpréter la Constitution. Seules les cours constitutionnelles peuvent interpréter la Constitution.

Est-ce un «NON» clair?

Un NON clair sur quoi? À un troisième mandat de votre présidence.

Je ne veux pas parler d'un troisième mandat, parce que nulle part dans la Constitution on parle d'un troisième mandat. C'est une invention provenant de cerveaux éclairés quelque part en Europe ou ailleurs.

Ces cerveaux éclairés se demandent pourquoi le président de la République démocratique du Congo n'a pas démissionné à l'époque. Vous auriez été célébré comme le père de la démocratie congolaise, en tant que modèle pour l'Afrique. Qu'est-ce qui rend si difficile cette démission, Monsieur le Président?

Vous venez de vos bureaux climatisés de Berlin et de Cape Town, et j'espère que vous trouverez le temps de comprendre le Congo et ses difficultés. En tout cas, le père de la démocratie est Patrice Lumumba, le premier Premier ministre après notre indépendance, qui a été assassiné dans des conditions que personne ne peut élucider, jusqu'aujourd'hui. Donc, pour moi, ce titre n'est pas le plus important. Vous pouvez être reconnu dans l'histoire comme le père de la démocratie, mais vous pouvez également être reconnu comme la personne qui a provoqué le chaos tout simplement en démissionnant. La Constitution est très claire quant à savoir comment et quand le président transmet le pouvoir. Il ne peut donner le pouvoir qu'à un successeur élu.

Ce qui signifie que vous devez organiser des élections rapidement.

Et c'est pourquoi nous travaillons 24 heures par jour pour que ces élections se déroulent.

Les pays du G20 préparent une importante initiative africaine, l'Allemagne promeut même une sorte de plan Marshall pour le continent. Mais en échange, ils exigent une bonne gouvernance, des réformes politiques et des élections démocratiques. Ils s'inquiètent particulièrement de votre pays, car il n'existe actuellement plus d'institutions légitimes. Ni le président ni le parlement ne sont légitimes à ce stade.

Ce n'est pas à l'Occident ou à un savant de décider si nos institutions sont légitimes ou non. C'est à notre Cour constitutionnelle d'en décider. Et de deux, comme pour ce plan Marshall ou « cette chose », je ne crois pas en cela. Les Africains ont nourri ce genre de langage depuis 50 ans. L'Occident a exploité l'Afrique et maintenant il veut la sauver. Nous vivons avec cette hypocrisie depuis trop longtemps. L'Afrique ne peut être sauvée que par les Africains. Pourquoi parlons-nous d'un Plan Marshall maintenant? C'est parce que vous voyez beaucoup d'immigrants s'installer en Europe. Et quand l'Europe sent le danger, elle doit faire quelque chose pour garder tous ces Africains chez eux. Mais cela se fait-il de bonne foi? Non pas du tout. Donc, pour moi, c'est une hypocrisie pure.

Parallèlement, l'Allemagne fournit quelque 256 millions d'euros par an en aide à la République démocratique du Congo. C'est une autre raison pour laquelle il y a une grave déception de la part du gouvernement allemand, et ils ne savent pas vraiment s'ils ont un partenaire en vous.

Eh bien, cela va dans les deux sens. Il y a un manque de confiance en nous, il y a également un manque de confiance en eux.

Les investisseurs considèrent la corruption comme un gros problème ici, plusieurs millions de dollars disparaissent des institutions de l'État.

Oui, nous avons un problème avec la corruption comme tout autre pays du monde. Nous nous rendons compte que nous prenons des mesures. C'est une lutte qui prend du temps.

Votre ancien ministre de la Fonction publique a découvert que sur 1,2 million de fonctionnaires connus, plus d'un demi-million n'existent pas réellement. Mais ces salaires sont néanmoins payés et l'argent semble disparaître.

Et comment a-t-il découvert cela?Parce que nous avons lancé un nouveau programme pour la transparence.

Le ministre voulait réorganiser le secteur de la Fonction publique, mais après un désaccord avec le gouvernement, vous vous êtes séparés et il a rejoint l'opposition.

Il n'est pas parti à cause de ça. Il est parti parce que son parti voulait devenir (un parti de) l'opposition, ce qui est un phénomène commun ici.

Le ministre vous a écrit une lettre rejetant le changement de Constitution et un troisième mandat au président Kabila.

Je vous ai expliqué ce problème.

Il existe d'autres gouverneurs respectés comme Moïse Katumbi. Il a fait un bon travail dans la province du Katanga dans le sud-est du pays. Il a essayé de travailler avec vous, mais il s'est tourné contre vous en 2015.

Je ne veux pas être poussé à parler des individus. L'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes ont décidé d'entrer dans l'opposition étaient les réformes que nous avons menées. Le Katanga, par exemple, est plus grand que l'Allemagne. Nous avons dû le subdiviser, ce qui est constitutionnel - et nous devons respecter la loi.

M. Katumbi a été condamné à trois ans de prison pour une prétendue fraude et a fui le pays. La Cenco a qualifié le procès d'une farce, dans le seul but de se débarrasser d'un rival politique. Vrai ou faux?

Eh bien, ce n'est pas à moi de dire si c'est vrai ou faux. C'est au système judiciaire. Être évêque catholique ne signifie pas que vous êtes un saint. Je n'ai pas demandé aux évêques de remplacer le système judiciaire dans ce pays. Il n'y a pas de procès entre le gouvernement et M. Katumbi en tant qu'individu. Il doit s'adresser à la justice dans ce pays.

M. Katumbi s'est engagé à revenir bientôt. Est-ce votre pire cauchemar?

Je n'ai pas de cauchemar.

M. Katumbi pourrait appeler les Congolais à manifester en masse. Il est possible que des millions de personnes puissent se présenter pour l'accueillir.

Et puis, quoi? Si vous pensez que quelqu'un est au-dessus de la loi parce qu'il a 1 ou 2 millions de personnes qui le suivent, nous ne serions pas un état de droit.

M. Katumbi est perçu comme un nouveau porteur d'espoir, également en Occident. Les médias influents rapportent positivement sur lui. Quelle est votre stratégie pour faire face à ce défi?

Il n'y a pas de défi et je n'ai pas besoin d'une stratégie. Les Congolais décideront de l'avenir de ce pays. Nous parlons de la démocratie. La démocratie a été assassinée ici lorsque Patrice Lumumba a été assassiné. Et qui a ramené la démocratie dans ce pays? Nous sommes ceux qui ont fait cela après avoir combattu la dictature en 1997. Maintenant, le Congo devient un sac de boxe. Congo, Congo, Congo et les droits de l'homme. Mais nous n'agissons pas sur la base de ce que pense l'Occident.

L'Union européenne et les États-Unis ont déjà imposé des sanctions financières aux membres de haut rang de votre gouvernement, y compris à votre chef du renseignement. Les diplomates occidentaux parlent même de la possibilité de vous imposer des sanctions. Est-ce quelque chose que vous pouvez ignorer complètement?

J'ai toujours essayé de vivre ma vie en tant que personne juste et humble. Lorsque ces sanctions ont été annoncées, l'Europe aurait dû remettre en question les personnes qui ont été sanctionnées et trouver la vérité. Cela n'a pas eu lieu. Comment l'Europe peut-elle agir équitablement? Basent-ils leurs décisions sur les on-dit?

Sur les évaluations qui sont basées sur la recherche de leurs officiels.

S'il vous plaît, s'il vous plaît ... vos officiels de l'Occident! Je suis contre le néo-colonialisme et ces actions ne font que le perpétuer.

Alors, vous dites que leurs évaluations sont sans fondement?

Ce que je veux dire c'est que la bonne chose aurait été de partager les évaluations avec nous et les personnes impliquées.Mais les sanctions ne nous empêcheront pas d'organiser les élections. Et ce n'est pas le genre de pression qui nous poussera à faire autre chose.

Votre père a été assassiné par un assistant et un garde de corps qui était l'un de ses plus proches. En qui faites-vous confiance?

Je crois que Dieu existe et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance dans le jugement des Congolais, que nous avançons dans la bonne direction.

Nous entendons des personnes âgées dans les rues dire : Nous ne voulons pas un autre Mobutu, un tyran, qui a pillé le pays depuis 32 ans.

Qui sont ces personnes qu'ils comparent avec Mobutu? Je ne pense pas que ce soit une question appropriée en ce qui me concerne.

Eh bien, alors, répondez à cette question: Quand les élections seront-elles organisées exactement?

J'aimerais que vous rencontriez la Commission électorale pour obtenir cette réponse. Le Congo est un continent en soi.Ne regardez pas le Congo par la fenêtre de Berlin. Nous n'avons même pas 10% des infrastructures que vous avez en Allemagne. Pouvez-vous imaginer la tenue d'élections à 2000 kilomètres d'ici?

Alors, faudra-t-il peut-être plus de temps pour organiser les élections ?

Cela pourrait prendre plus de temps ou pas. Comme je l'ai mentionné plus tôt: si vous organisez des élections chaotiques, vous aurez le chaos.

Où seriez-vous, votre rôle ou votre position après la fin officielle de votre mandat?

Eh bien, je vais laisser cela à moi-même. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me suicider. Et je continuerai définitivement à servir mon pays.