Tunisie: Elle a tout donné...

De plus, elle était un peu nerveuse à chaque faute directe, à chaque point gagnant de l'adversaire. Mentalement, elle était sous une grande pression comme nous l'avons prédit après sa victoire contre Ciblukova.

Il n'y a plus l'effet surprise. Tout le monde l'attendait, et avec ce tirage au sort pas clément, il a été très difficile pour elle de rééditer l'exploit du second tour.

Positiver

Rescapée au dernier moment au tableau final en tant que «Luckey Looser», Ons Jabeur a réalisé sa meilleure performance sur un grand chelem. Deux tours passés, et une victoire devant la 7e joueuse mondiale (un vrai record pour l'historique de Roland-Garros), c'est un bilan honnête et flatteur. La Tunisienne, qui sort une saison 2017 très positive, devra maintenant rentrer en force sur le Top 100. Ce Roland-Garros 2017 est une étape repère dans sa carrière. Après beaucoup de temps perdu et une mauvaise gestion de sa carrière, le temps est venu pour décoller enfin.

Ons est une joueuse qui a un talent indiscutable (un registre technique qui s'approche de celui des joueuses connues), mais a besoin de travailler davantage ses aptitudes athlétiques et de jouer davantage de grands tournois pour rester à ce niveau de performance. Elle peut être fière de ce qu'elle a fait sur les courts parisiens. L'après-Roland-Garros sera différent de l'avant-Roland-Garros, c'est une certitude.