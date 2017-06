Cameroun: Coupe des Confédérations - Le trophée était à Yaoundé

En jouant en bloc équipe, nous espérons que le Cameroun fera une bonne participation », souhaite Tombi à Roko, président de la Fédération camerounaise de football. Le trophée célébré à Yaoundé, est arrivé la veille, le 1er juin via l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen. Le Cameroun, qui poursuit sa préparation à Malabo, est logé dans le groupe B avec l'Allemagne, l'Australie et le Chili.

Sébastien Siani, au nom de ses coéquipiers, espère qu'ils marcheront sur les pas de leurs aînés « qui ont eu en leur temps l'honneur de disputer la finale en 2003. Nous comptons ainsi rendre hommage à l'un des membres de cette expédition, Marc Vivien Foe, qui a raccroché ses godasses en participant à cette compétition. C'est un souvenir triste, mais aussi un repère pour nous, et une réelle source de motivation ». Le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, présent à cette cérémonie, est clair : ces Lions doivent représenter dignement le continent africain. « Il faut assurer une compétition honorable. Nous avons totalement confiance en cette jeune équipe qui a démontré qu'elle est bourrée de talents, disciplinée, une équipe dont chacun des éléments joue pour l'autre.

Pour Dacourt, le Cameroun a remporté ce 29 juin 2003, un morceau du trophée malgré la victoire de la France, 1-0. Les joueurs camerounais, eux, ont visualisé le trophée, 20 jours avant le début de la compétition qui réunit les vainqueurs des différentes confédérations. Un bon test avant la coupe du monde. « La moitié de cette coupe est à vous. Vous avez montré lors la dernière CAN que lorsque l'on met son talent individuel au service du collectif on a des résultats », souligne Olivier Dacourt.

Olivier Dacourt, consultant aujourd'hui et membre de la délégation FIFA, vainqueur de l'édition 2003 avec les Bleus en France, n'a pas oublié ce 26 juin. Cette demi-finale entre le Cameroun et la Colombie (1-0). Mais surtout, la chute de Marc Vivien Foé. Il lui a rendu hommage et espère bien voir les Lions soulever le trophée pour le joueur tombé au stade Gerland à Lyon en France.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.