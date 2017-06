Afrique: Journée de l'environnement - l'ONU appelle les peuples à se rapprocher de la nature

« C'est pour cette raison que nous demandons aux gens de chercher à ressentir cette proximité à nouveau, de prendre l'air, de se rapprocher de la nature », explique le chef de l'agence onusienne pour l'environnement « Et quand nous nous rapprochons de la nature, nous nous donnons la chance de la comprendre, et par conséquent de contribuer à sa sauvegarde ».

Le Directeur exécutif du PNUE rappelle que les rivières, les forêts, les déserts, les prairies, les océans et tous les écosystèmes qui constituent la planète permettent de nous offrir tout ce dont nous avons besoin pour survivre et prospérer.

Alors que plus de la moitié des habitants de la planète vivent dans les zones urbaines qui sont en constante croissance, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Erik Solheim, craint que les citadins perdent le contact avec l'environnement et souligne que la protection de cette dernière est devenu plus que jamais essentiel.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre seule et unique maison », a souligné le Secrétaire général. « Nous pouvons utiliser moins de plastique, prendre moins la voiture, gaspiller moins de nourriture, développer ensemble notre sensibilité », a-t-il cité comme exemples d'actions responsables et respectueuses de la nature.

A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin) dont le thème cette année est 'Rapprocher les gens de la nature', les Nations Unies invitent les femmes et les hommes du monde entier à réfléchir à la façon dont ils font partie de la nature et dont ils en dépendent.

