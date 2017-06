Cameroun: Développement rural - Bagofit à la pointe

Bagofit (Haut-Nyong) Journée inédite pour les populations de Bagofit, arrondissement d'Abong-Mbang, département du Haut-Nyong dans la région de l'Est. Vendredi dernier, pour la première fois de son histoire, la localité a accueilli plusieurs membres du gouvernement au rang desquels, les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayissi, du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana et le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, Ivo Tambo Leke, représentant le ministre Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Tous ont fait le déplacement pour inaugurer des ouvrages de développement socio-économiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit du Collège d'enseignement technique, industriel et commercial (Cetic) de Bagofit, des adductions d'eau potable à Bagofit et Ntankuimb, ainsi que du marché des vivres de Bagofit. Le tout avec le soutien logistique de l'association Nkoul Bebend, présidée par le ministre Joseph LE, directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, fils du village. Après la cérémonie protocolaire ayant réuni les populations sorties en nombre et des membres d'associations, la pluie qui s'est abattue dans la localité n'a pas eu raison de la ferveur populaire, ni interrompu les programmes. Tour à tour, les ministres ont procédé à l'inauguration des différents ouvrages. En commençant par les sources d'eau de Ntankuimb et Bagofit par le ministre Henri Eyebe Ayissi.

Selon lui, ces adductions d'eau potable sont l'œuvre du gouvernement, réalisée à travers le Projet d'investissement et de développement des marchés agricoles (Pidma) du Minader, avec l'implication personnelle du président de l'association Nkoul Bebend qui a fortement contribué à l'exécution réussie de ces édifices. Ils sont constitués, chacun, d'un ouvrage principal comprenant une source d'eau naturelle aménagée et surmontée d'un puits à motricité humaine. « La réalisation de ces projets s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques définies par le président de la République, Paul Biya, en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations en milieu rural», a-t-il souligné.

Dès lors, le Minader a invité les populations bénéficiaires à en faire bon usage en adoptant un esprit de responsabilité et de civisme. Le Cetic de Bagofit fonctionnel depuis la rentrée scolaire 2016-2017, a été inauguré par le représentant du Minesec. L'établissement d'enseignement technique industriel et commercial du premier cycle est construit en matériaux locaux, grâce a l'expertise de la Mipromalo. Il dispose de deux salles de classe pour un effectif de plus de trente élèves. Le Mincommerce qui a inauguré le marché périodique des vivres a souhaité notamment que cette place soit un vecteur de croissance et de développement économique de l'arrondissement d'Abong-Mbang et de la région de l'Est.

Le président de l'association Nkoul Bebend, pour qui les différentes réalisations font la fierté des populations, a exprimé sa gratitude au gouvernement et au chef de l'Etat. Il a par ailleurs, souligné que l'œuvre de l'association Nkoul Bebend ne s'arrête pas à Bagofit. Elle s'étend sur les trois arrondissements qui constituent le canton Maka Bebend.

Henri Eyebe Ayissi: « La vie en milieu rural doit être favorable aux jeunes »

Ministre de l'Agriculture et du Développement rural

« Le Minader est venu ce jour inaugurer ces deux adductions d'eau réalisées par le Pidma, l'un des instruments du Minader pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations. L'un des objectifs étant la facilitation de la création des activités de développement économique. La vie en milieu rural doit être propice à cet engagement des jeunes dans l'agriculture, à vivre et à s'installer pour développer les activités génératrices de revenus.»

Joseph LE: « Notre objectif vise à développer notre canton »

Président de l'association Nkoul Bebend

« Notre Association Nkoul Bebend a pour devise : Solidarité et développement. C'est le deuxième volet de cette devise que nous sommes en train de vivre : le développement. Nous nous sommes donné pour objectif de nous battre pour développer notre canton, le département du Haut-Nyong et la région de L'Est. On va continuer en synergie avec toutes les forces vives dans ce sens. Pour cela, nous souhaitons, l'année prochaine à l'occasion du lancement du Festival national des arts et de la culture, que le ministre des Arts et de la Culture veuille bien accepter de marquer un arrêt à Abong-Mbang pour l'inauguration de la maison de la culture Maka qui est dans la phase des finitions et qui devrait être l'une des plus grandes maisons de la culture dans ce pays. »

Elisabeth Tokpanou: « Je suis heureuse pour les habitants »

Sénatrice

« Je suis heureuse pour les habitants de cette localité parce que c'est énorme. En tant que femme, l'eau représente plus que la vie. Le nouveau marché est très bien aménagé et les marchandises seront moins en contact avec le sol et tout ce qui s'ensuit. Pour ce qui est du CETIC, je ne peux être qu'heureuse de savoir que dans cette localité rurale, nous avons une structure de ce genre. L'enseignement technique est producteur à quelque niveau que ce soit. »