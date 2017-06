Pour se prémunir des délestages, de nombreux ménages ont opté pour ce type de luminaires.

Depuis quelque temps, les ampoules et réglettes électriques rechargeables inondent les marchés des villes du pays. Ces articles importés de Chine et du Liban pour certains sont visibles dans des magasins spécialisés dans la vente de matériaux de construction communément appelés quincailleries. On les trouve également dans des échoppes des quartiers de Yaoundé, voire à la criée dans la rue. « Le marché se porte très bien à Yaoundé. Nous avons beaucoup de clients qui en redemandent. Ce qui fait qu'on s'arrange à être toujours approvisionné », explique Benoît Tegué, propriétaire d'un magasin au quartier Mvog-Mbi.

Selon lui, les délestages sont la principale raison de la ruée vers ces lampes dites intelligentes. Pour ne pas rester dans le noir, les usagers ont choisi de se prémunir des délestages s'offrant réglettes et ampoules électriques rechargeables. Son utilisation est simple, il suffit de fixer l'ampoule sur une douille et la laisser en charge. L'interrupteur doit être éteint. Cette ampoule s'allume automatiquement en cas de délestage, » explique Henriette Atangana. Cette cliente rencontrée dans un magasin dit être satisfaite et en possède déjà trois en réserve au cas où. Ces lampes ont une batterie à l'intérieur accumulant l'énergie pour une autonomie oscillant entre 4 et 8 heures.

Pour ce qui est des prix, il y en a pour toutes les bourses. Les montants oscillent entre 1000 et 12 500 F. Tout dépend du nombre de volts et surtout de la qualité de l'objet. La petite ampoule de 7 W est par exemple vendue à 2000 F, celle de 12 W est proposée 2500 F dans les grands magasins. Toujours dans ces quincailleries, les réglettes, sont proposées à 6000 et 8500 F. Dans la rue, les ampoules coûtent 1000 et 1800 F et les réglettes entre 1500 et 2000 F. « Celles-là ne sont pas de très bonne qualité», croit savoir Prosper Olinga, électricien et employé dans une quincaillerie au quartier Mimboman.