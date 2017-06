Le professeur Jacques Fame Ndongo, président de la cérémonie de décès, a affirmé qu'il s'agissait d'une station de formation pour de véritables travailleurs de la vision.

Baptisé le «lot de la réunification», l'ensemble pionnier du deuxième cycle de 397 stagiaires du Collège de formation des enseignants techniques supérieurs basé à Kumba (HTTTC), un département de l'Université de Buea (UB), est diplômé après deux années d'études intensives. Les 22 premiers lauréats de ce lot inaugural ont reçu leurs diplômes du ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fame Ndongo qui a présidé l'occasion.

Créé par un décret présidentiel en 2014, en tant que fleur qui a pris part à la visite du président Paul Biya à Buea lors de la fête du cinquantième anniversaire de la réunification du Cameroun, le groupe pionnier HTTTC a tenu sa leçon de première classe le 4 mai 2015 sur leur site emprunté de GTHS Kumba, Alias ??SOFATI. Une cérémonie mémorable pour les diplômés a eu lieu à leur site temporel dans GTHS Kumba le 2 juin, 2017. Le professeur Jacques Fame Ndongo, Ministre de l'enseignement supérieur, Chancelier des ordres académiques a présidé la cérémonie de convocation à GTHS Kumba.

Créé par un décret présidentiel en 2014, en tant que fleur qui a pris part à la visite du président Paul Biya à Buea lors de la fête du cinquantième anniversaire de la réunification du Cameroun, le groupe pionnier HTTTC a tenu sa leçon de première classe le 4 mai 2015 sur leur site emprunté de GTHS Kumba, Alias ??SOFATI. Une cérémonie mémorable pour les diplômés a eu lieu à leur site temporel dans GTHS Kumba le 2 juin, 2017. Le professeur Jacques Fame Ndongo, Ministre de l'enseignement supérieur, Chancelier des ordres académiques a présidé la cérémonie de convocation à GTHS Kumba.

Le ministre a été accompagné par le professeur Maurice Tchuente, le vice-chancelier de l'UB, le professeur Maurice Tchuente, le vice-chancelier de l'UB, Nalova Lyonga (PhD), le directeur de HTTTC Kumba, le Dr Agbor Michael Ntui et l'envoyé du gouverneur du Sud-Ouest et Secrétaire général, Fon Clement Ndikum, au sein de divers dignitaires locaux, constitués de fonctionnaires traditionnels, administratifs et de sécurité. La ministre Fame Ndongo a laissé un message clair à Kumba en rappelant aux diplômés des patriotes exemplaires. Il les a exhortés à former des Camerounais plus jeunes avec plein engagement, intégrité et probité, évitant toute forme de discrimination tribale, culturelle et régionale dans la notion complète d'un Cameroun et indivisible.

