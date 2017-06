Cameroun: Ordre des conseils fiscaux - Les projets de Jacques Bounang

Pour redonner ses lettres de noblesse au conseiller fiscal, Jacques Pierre Bounang a une feuille de route bien pleine : la limitation des cabinets internationaux non domiciliés au Cameroun, l'institution d'une carte professionnelle et des « semaines de la fiscalité » ainsi que la construction d'un immeuble siège. Son ambitieux programme lui a valu d'être porté à la tête du conseil de l'Oncfc, à l'issue du scrutin qui a ponctué l'assemblée général de l'instance le 26 mai dernier à Yaoundé.

Le conseiller fiscal est un professionnel au service des contribuables (chefs d'entreprises, particuliers). Son travail se résume à les assister dans la déclaration de leurs impôts, défendre les intérêts des contribuables face à l'administration en cas de contentieux et partant leur permettre de payer le juste impôt. Mais au Cameroun, les manquements observés dans le secteur viennent gêner la pratique du métier : exercice illégal, manque de visibilité de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun (Oncfc) et manque de finances.

Elu lors de l'assemblée générale le 26 mai dernier, le nouveau président du conseil veut assainir la profession et lui garantir plus de crédibilité.

