Rwanda: Génocide au pays - Les rescapés témoignent au mémorial de la Shoah à Paris

David Kinzuzi, jeune burundais de 21 ans, vient de remporter un prix de l'Unicef d'une valeur de 5000 dollars et un… Plus »

Annonciatia Mukamujéma a été séduite par l'idée. Ecrire son Cahier de mémoires a tout d'abord été une thérapie, avant de devenir bien plus encore : « En écrivant, je ne pensais pas que ce serait un cahier de l'histoire, mais, je pense, peut-être, on peut s'en servir. S'il y a quelqu'un, un Rwandais, qui veut écrire l'histoire du Rwanda, il peut s'en servir ».

Florence Prud'Homme est à l'origine de l'initiative. Elle a attendu avant de la proposer : « En général, c'est impossible à faire dans un délai très court après un génocide. Mais vingt ans, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait créer un atelier mémoire. Et effectivement, cela a recueilli l'accord des rescapés ».

Pendant près d'un an, à Kigali, quinze rescapés du génocide ont travaillé ensemble à écrire leurs mémoires, leur vie avant, pendant et après le génocide. Des séances d'écriture et de lecture à haute voix, entrecoupées d'échanges entre les participants.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.