Liberia: Human Rights Watch salue l'arrestation de l'épouse de Charles Taylor pour crime de guerre

L'arrestation de Mme Reeves Taylor est la troisième effectuée par les autorités européennes en relation avec les atrocités commises au Liberia, après celle du commandant du NPFL, Martina Johnson, arrêté en Belgique en septembre 2014 et de Alieu Kosiah, un commandant du Mouvement unifié pour la libération du Liberia pour la Démocratie (United Liberation Movement of Liberia for Democracy) arrêté en Suisse en novembre 2014.

Mme Reeves Taylor, qui réside en Grande-Bretagne, devait comparaître le 3 juin devant le tribunal de première instance de Westminster, pour avoir commis des crimes de guerre au moment où elle travaillait au sein du Front national patriotique du Liberia (National Patriotic Front of Liberia, NPFL), à l'époque dirigé par son ex-époux dans le but de renverser le président d'alors, Samuel K. Doe.

