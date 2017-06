Afrique: Le Secrétaire général de la Ligue arabe condamne les attentats de Londres

communiqué de presse

Libreville — Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou ai-Gheit, a condamné avec force les deux attentats terroristes survenus samedi au centre de Londres faisant plusieurs morts et blessés.

Le porte-parole du Secrétaire général de la Ligue, Mahmoud Afifi, a indiqué que ces deux attentats criminels prouvent la "sauvagerie" des personnes et organisations qui prennent le chemin du terrorisme et de l'extrémisme qui visent des innocents qu'ils tuent sans aucune pitié, ce qui est contraire aux enseignements des religions, des principes et valeurs humaines.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe a plaidé pour une démarche rapide et forte de la part de la Communauté internationale dans le cadre d'une approche globale et complémentaire pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme dont les actions constituent aujourd'hui les défis auxquels fait face le monde moderne.