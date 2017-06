Maroc: La plupart des migrants syriens bloqués à la frontière sont au Maroc

Les messages attribués aux Forces Armées Royales (FAR) circulant actuellement sur les réseaux… Plus »

Jeudi, après des semaines de bras de fer diplomatique, après la mobilisation d'associations algériennes et marocaines, Alger annonce qu'elle accepte d'accueillir ces Syriens sur son territoire, « à titre humanitaire ». La promesse est faite d'héberger les migrants, et d'accompagner ceux qui le souhaitent vers d'autres pays, pour des regroupements familiaux.

Ils étaient 41, il n'en reste plus qu'une poignée dont la plupart sont des enfants. Coincés à la frontière entre la région de Figuig au Maroc et celle de Bechar en Algérie, ces Syriens dormaient dehors, dans le désert, depuis six semaines.

Confusion en Algérie autour du sort des migrants syriens coincés à la frontière avec le Maroc. Les autorités algériennes avaient annoncé que ces Syriens, bloqués à la frontière depuis six semaines, seraient finalement pris en charge par l'Algérie. Mais selon les militants, il ne reste plus personne sur place. Les migrants ont réussi à entrer au Maroc.

