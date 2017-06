Ouganda: L'ONG Global Witness dénonce la corruption dans le milieu minier

document

Global Witness publie un rapport ce lundi sur la production des minéraux en Ouganda. Intitulé « Comment la corruption, la mauvaise gestion et l'influence politique sapent les investissements dans le secteur minier ougandais et menacent les populations et l'environnement », il tend à montrer comment quelques personnalités ou entreprises s'accaparent les ressources au détriment des populations locales et de l'Ouganda. Ce rapport tend à montrer, par quelques exemples, l'étendue de la corruption et de la mauvaise administration dans le milieu des minerais en Ouganda. Personnalités politiques, entreprises et même une star australienne sont pointées.

Plusieurs points importants ont été relevés dans ce rapport. D'abord, les dégâts humains et environnementaux avec la mise en danger des travailleurs dans certaines mines artisanales ougandaises et le travail des enfants.

Le rapport relève aussi la corruption généralisée au sein de l'organisme chargé de la délivrance des licences ; celles permettant l'exploration minière. De plus, Global Witness dénonce des aberrations comme l'attribution de ces licences dans trois zones protégées du pays notamment dans le parc de Bwindi habitat naturel de près de la moitié des gorilles des montagnes, espèce en danger de disparition.

Viennent ensuite ce que le rapport appelle les « Big Men ». Ce sont les hommes d'influence dans le commerce des minerais pour l'ONG. Parmi eux, plusieurs membres de la famille du président Museveni.

Enfin, le rapport relève plusieurs cas d'entreprises qui posent question, notamment celui de la raffinerie AGR, inaugurée récemment. Global Witness questionne la provenance de l'or traitée par l'entreprise. L'ONG s'inquiète de l'origine possible du minerai de régions en guerre comme l'est du Congo ou le Soudan du Sud.