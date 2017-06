Au moment les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de la mort de Mgr Jean- Marie Benoit Bala, beaucoup d'incongruités et curiosités, brouillent toujours (à dessein ?), la piste de la Vérité.

D'autre part, des langues venimeuses subodorent que dans sa nuit mouvementée, Mgr Jean-Marie Benoit Bala, en partance pour Yaoundé, aurait été porteur de documents « lourds » à remettre à Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Une hypothèse qui trouve crédit par l'étrange position de la voiture de marque Prado du prélat, laquelle selon des témoins, regardait en direction de Bafia, comme pour dire que l'évêque (qui du reste aurait reçu un coup de fil à 23 heures), avait déjà effectué son voyage de la capitale, et était alors sur le chemin retour. Dans la même veine, l'on avance que la dernière lettre, Mgr Jean-Marie Benoit Bala, devait être remise au préfet du Mbam et Inoubou, dans la matinée du 31 mai.

Et selon cette thèse, le prélat, aurait alors pour un certain nombre de choses avec lesquelles il n'était pas d'accord, fait part à l'assistance, de son intention de démissionner de l'Eglise catholique.

Pour autant, les Hommes de média, pour ce qui apparait comme un crime de trop pour qu'une plume soit bâillonnée, ne lâchent pas du lest. L'on apprend alors que quelques jours avant la virée nocturne du 30 au 31 mai qui l'a conduit à la mort, Mgr Jean-Marie Benoit Bala, aurait tenu une réunion dans son diocèse avec prêtres et Sœurs.

