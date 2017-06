Cameroun: Campus de Logbessou - Un pôle d'attraction technologique

Le recteur de l'université de Douala, le Pr. François-Xavier Etoa, est pour sa part confiant quant aux résultats à obtenir à partir du campus de Logbessou, pour davantage améliorer les conditions de travail du personnel enseignant et des apprenants. Il a d'ailleurs annoncé les travaux de construction d'un restaurant, d'un complexe sportif, d'un centre médical et d'un rectorat. Le coût de ces infrastructures est connu, et les études préalables ont été effectuées. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, va investir environ 3 milliards F pour lesdits travaux d'extension. L'université de Douala a cependant déjà dégagé 300 millions et ne compte pas en rester là.

Jeudi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo, a ainsi procédé à l'inauguration du campus de Logbessou, où sont installées les facultés de génie industriel (GI), de médecine et des sciences pharmaceutiques (FMSP), offrant de ce fait une meilleure capacité d'accueil à l'université de Douala. Mais surtout, la possibilité aux industries et autres entreprises, de bénéficier d'un personnel bien formé pour une meilleure rentabilité de leurs structures.

Le gouvernement vient de mettre à la disposition de l'université de Douala un campus innovant, digne des grandes ambitions que le président de la République nourrit pour la jeunesse camerounaise. La communauté universitaire, le monde des affaires et les promoteurs des petites et moyennes entreprises (PME) basées à Douala, la capitale économique, s'en sont rendu compte.

