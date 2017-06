Ile Maurice: SC/HSC - Des parents protestent à la Port-Louis State Secondary School

Pour Reaz Pardan, un autre parent, les absences ont été comptabilisées lors des jours d'intervalle entre les examens. «Durant cette période, les élèves ne doivent même pas se rendre au collège. Et même quand il y avait un pique-nique, cela a été considéré comme une absence. De plus, l'école est censée envoyer le relevé depuis janvier. Or, c'est en mai que nous avons reçu cela. Comment ça se fait ?»

«Mon enfant ne s'est jamais absenté autant que ça. 41 jours, c'est impossible», scande Shakira Akbar, une mère, devant la Port-Louis State Secondary School (SSS). Avec une vingtaine de parents, cette femme s'insurge contre le taux d'absentéisme noté dans le cadre du paiement des frais d'examens du School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC). Elle est persuadée que ces chiffres sont erronés et issus d'un autre registre de présence.

