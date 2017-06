Guinée: L'avenir paisible dans le progrès économique du pays sera sans aucun regroupement ethnique!

analyse

Un ami de promotion Dioubaté m'a dit un jour: "En Guinée, lorsque quelqu'un te dit qu'il est du RPG arc-en-ciel, ne lui écoute plus et il en de même quand quelqu'un te dit qu'il est de l'UFDG parce qu'ils ne seront jamais impartiaux dans leurs raisonnements". Mon ami a parfaitement raison car l'un des dégâts en soutenant ces partis ethnocentristes et leurs leaders néfastes pour la paix et le développement socioéconomique dans notre pays, est qu'on perd notre faculté de raisonner en leur soutenant et ça quel que soit notre niveau d'études ou notre diplôme.

Les intellectuels guinéens se doivent de rester cohérents avec eux-mêmes et ne font références qu'à la vérité et aux réalités. Il ne secret pour personne que le pouvoir du Fameux Condé est corrompu et ethnocentriste mais beaucoup oublient que l'opposition de l'infatigable député Cellou est aussi hypocrite et ethnocentriste. Par exemple qu'un pouvoir réprimande les marches prétendues pacifiques est une chose; mais que les gens ont marché et projettent de les faire sans aucuns buts et pour des purs enfantillages en est également une autre. Bref, notre pouvoir actuel n'est pas la solution mais notre opposition en est le problème. Il est le devoir de tout intellectuel guineen de dire ça aux jeunes pour que notre présent s'améliore et que notre futur soit totalement différent de tout ce qu'on a vécu.

La Guinée n'aura ni paix ni développement avec aucun parti ethnique. Nous en avons essayé plusieurs fois et nos problèmes vont de mal en pire, il faut les enterrer tous. Ils ne font que changer les visages et les ethnies en compétition: l'année passée, les Malinkés contre les Peulhs; le mois passé, les Soussous contre les Malinkés; la semaine passée, les Soussous contre les Peulhs; l'avant-hier, les Guerzés contre les Peulhs; aujourd'hui, les Malinkés contre les Peulhs; ... et demain, qui encore?