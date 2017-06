Congo-Kinshasa: Journée internationale de l'environnement - Les Congolais invités à la prise de conscience

Les populations congolaises sont invitées à une prise de conscience individuelle et collective pour que survivent à jamais les bienfaits que nous apporte la nature. C'est l'interpellation faite par le ministre de l'Environnement et développement durable, Amy Ambatobe, à l'occasion de la journée internationale de l'Environnement, célébrée le 5 juin de chaque année. Pour cette année (2017), le thème retenu est « Rapprocher les gens de la nature ».

Dans un message adressé à l'opinion nationale et internationale, le ministre de l'Environnement a émis le vœu de voir tous les Congolais contribuer à la protection de l'écosystème. Et pour donner un cachet spécial à cette célébration, a-t-il indiqué, le ministère de l'Environnement a décrété le mois de juin, mois de l'environnement.

« Ce thème nous invite à nous rapprocher davantage de la nature non seulement pour apprécier sa beauté, mais surtout pour comprendre son importance et ainsi répondre à l'appel lancé par la communauté internationale pour la protection de la terre, notre bien commun. En choisissant ce thème, l'humanité veut mettre l'accent sur le besoin urgent au changement de comportement vis-à-vis de la nature et ses ressources naturelles », a déclaré le ministre de l'Environnement.

Amy Ambatobe a promis l'organisation, le 5 décembre prochain, du premier salon de l'Environnement, forêts, eaux et biodiversité (Pnefeb). Un programme qui réunit toutes les parties prenantes dans le but de rapprocher les amoureux de la nature. « Ce salon offre l'occasion d'une bonne préparation de la RDC pour sa participation à la COP 23 à Bonn en Allemagne », s'est félicité le ministre de l'Environnement.

La RDC est dotée d'immenses ressources naturelles qui constituent un atout indéniable pour son développement socio-économique, à condition qu'elles soient gérées rationnellement et de manière durable.

Avec une superficie totale de 2.345.409 km2 dont 155.500.000 hectares de forêts (67% du territoire national), un réseau hydrographique composé de trois bassins. Notamment le bassin du fleuve Congo, celui du fleuve Shiloango ainsi que le bassin du fleuve nil. Une méga biodiversité parmi les plus riches et les plus variées qui placent la RDC au 5ème rang mondial et qui comprend les espèces rares et endémiques. Un important potentiel halieutique, un sous-sol riche en minerais de toutes sortes, en hydrocarbures et gaz et un sol arable d'une superficie estimée à 80 millions d'hectares.

Une journée riche

La RDC est l'un des pays africains extraordinairement riches en ressources naturelles, appelées à devenir une puissance environnementale dans le monde.

La journée internationale de l'Environnement existe conformément aux recommandations de la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement. Selon les experts, la commémoration de cette journée donne un visage humain aux problèmes environnementaux. Elle amène le peuple à devenir agent actif du développement durable équitable ; promeut la compréhension du fait que les communautés sont incontournables dans les changements d'attitudes en ce qui concerne les problèmes environnementaux.

La journée internationale de l'environnement a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. Le PNUE a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence. Notamment la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse.