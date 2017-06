Congo-Kinshasa/Ethiopie: CAF/C1 - V. Club termine la manche aller avec zéro point

Trois défaites consécutives en trois sorties pour V. Club en Ligue des champions. Les Dauphins noirs se sont inclinés face aux Ethiopiens de St George (0-1), à Addis-Abeba. En coupe de la Caf, Mazembe a été accroché par Supersport (2-2).

Rien ne marche pour l'AS V. Club à la Ligue des champions de la CAF. Pour la troisième fois consécutive, les Dauphins noirs de Kinshasa ont été battus par les Ethiopiens de Saint George (0-1), le dimanche 4 juin, à Addis-Abeba. C'est en match de la 3ème journée du groupe C.

Alors que le début du match n'a pas été mauvais pour les Congolais qui ont démarré avec l'allure. Le coach Ibenge place en pointe de l'attaque Ernest Sugira, le Rwandais. Les Ethiopiens, en difficulté par moment, n'ont pas réussi à violer la cage du gardien Lukong malgré plusieurs tentatives.

C'est à la 69ème minute que les Ethiopiens ont trouvé le chemin de but par Said. V. Club ne trouvera pas de ressource pour l'égalisation et se maintenir dans la course. Une victoire qui permet à Saint George de totaliser 5 points après deux précédents nuls.

Dans le même groupe, Espérance Sportive de Tunis est allé arracher trois points sur le sol sud-africain face à Mamelodi, en s'imposant sur la marque de (2-1).

Les hommes de Faouzi Benzarti ont bien débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 6è minute, grâce à Taha Yassine Khenissi. Dominateurs, les Tunisiens seront rejoints au score quelques minutes plus tard. Vilakazi remet les pendules à l'heure à la 21è minute. C'est Taha Yassine Khenissi qui inscrit le but de la victoire sur penalty.

Espérance de Tunis caracole seule en tête du classement provisoire avec 7 points. Elle est talonnée par Saint George 5 points, Mamelodi 4 points et V. Club 0 point.

TP Mazembe accroché

Le TP Mazembe a été accroché à Lubumbashi par Supersport United FC (2-2), le dimanche 4 juin, en Coupe de la Confédération. Les Corbeaux lushois se sont fait rattraper au score après avoir mené par 2-0. Le premier but des Corbeaux a été marqué à la 21ème minute par Ben Malango, le buteur du moment. Un but qui libère les hommes de Pamphile Mihayo qui, quatre minutes plus tard, ont réussi à doubler la mise grâce à l'intelligence de Rainford Kalaba.

Les Sud-Africains réduiront la marque à la 27ème minute par Moniba. 2 buts à 1, c'était le score à la pause.

Face à une équipe sud-africaine très motivée et déterminée, Mazembe craque à la 68ème minute. C'est Mukouna qui inscrit le but égalisateur. Deux buts partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre très animée.

Dans ce groupe, tout est ouvert, car Mazembe, Horoya et Supersport comptent chacun 5 points.