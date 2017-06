Congo-Kinshasa: Le Conseil économique et social craint une déstabilisation des équilibres fondamentaux

L'État doit fonctionner en faveur de l'intérêt général, soutient le CES. Lequel est appelé à favoriser une croissance durable au service de l'éradication de la pauvreté et du développement, gage d'une paix sociale avérée et consolidée.

Le Conseil économique et social (CES) a clôturé, le 1er juin, sa session du mois d'avril. Cette clôture est intervenue dans un contexte socioéconomique plus que préoccupante, a indiqué son président, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala.

En effet, « les différents paramètres macroéconomiques sont perturbés au point de craindre une déstabilisation des équilibres fondamentaux », a-t-il poursuivi, avant souligner le fait que le Conseil économique et social, en tant chambre consultative par excellence regroupant tous les acteurs économiques et socioprofessionnels, « tient, dans ce contexte, à jouer pleinement son rôle de répondre à la préoccupation du constituant de voir les acteurs de la vie socioéconomique partager la responsabilité du développement national dans le cadre de la démocratie économique et sociale tel qu'institué par l'article 208 de la Constitution». Il s'agit de favoriser une croissance durable au service de l'éradication de la pauvreté et du développement, gage d'une paix sociale avérée et consolidée.

La réforme fiscale, un goulot d'étranglement

Le président du CES a salué le travail abattu par les commissions autour des thématiques suivantes : la formation technique et professionnelle des jeunes comme piste de résorption du chômage ; la gestion des déchets en milieux urbains ; la question de la corruption en RDC ; la problématique du logement social en RDC ; le tourisme durable ; la problématique du transport urbain dans nos villes ; la tarification de la téléphonie cellulaire en RDC ; et la problématique de la réforme des provinces.

Jean-Pierre Kiwakana a rappelé la mission du Conseil économique et social de « donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement ». Il peut, a-t-il ajouté, « de sa propre initiative, appeler l'attention du gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays ».

Aussi le CES attire-t-il l'attention des décideurs politiques sur l'urgence à se ressaisir et à se pencher sur le redressement à partir des paramètres feront aboutir aux résultats d'intérêt général et national. Il s'agit, en premier lieu, « de la réforme fiscale qui constitue un véritable goulot d'étranglement qui ralentit dangereusement les investissements tant intérieurs qu'extérieurs, avec comme conséquences, notamment l'explosion du chômage qui génère inexorablement l'installation de la crise socioéconomique, l'accentuation du déficit budgétaire régulier, l'augmentation des taxes et impôts et le découragement de nouveaux entrepreneurs, etc. ».

Des obstacles de taille à surmonter

Le président du CES a saisi cette opportunité pour « en appeler à la responsabilité du politique qui fait aujourd'hui un peu le jeu du contraire de ce qu'il pourrait éviter de faire par des déclarations intempestives qui font reculer les investisseurs. L'État doit fonctionner en faveur de l'intérêt général ».

En deuxième lieu, il est question d'«une prise de conscience nationale pour faire de l'agriculture une véritable priorité non seulement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire mais également pour réduire le déficit chronique de notre balance de paiement ».

Troisièmement, il faudrait « déployer des efforts innovants et appuyés pour sortir l'agriculture du stade de simple slogan pour en faire véritablement un secteur de base de notre économie qui a besoin de resituer l'homme au centre de ses préoccupations ».

Pour y parvenir, Kiwakana Kimayala soutient que certains obstacles de taille doivent être surmontés comme le déficit énergétique, une fiscalité inadaptée, le coût de production élevé, l'inexistence d'une politique de soutien au secteur d'électricité, la réforme ou la suppression de certains services étatiques dont l'apport et la plus-value à l'émergence de l'économie nationale n'est plus justifiée.