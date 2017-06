Congo-Kinshasa: Trois facultés de l'Unikin bénéficient d'un contrat de performance du projet PEQPESU

Dans le cadre du Projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaires et universitaire (PEQPESU), le ministre de l'ESU Steve Mbikayi a signé le contrat de performance pour les facultés des Polytechniques, Sciences et Sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa.

Le ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, est allé conclure, jeudi 1er juin à l'Université de Kinshasa le contrat de performance avec trois grandes facultés, à savoir les Polytechniques, les Sciences et les Sciences agronomiques. Le contrat signé en présence du comité de gestion et des étudiants de l'Unikin, offre à ces facultés plusieurs opportunités en termes d'équipements didactiques et autres avantages conformément aux objectifs poursuivis par le programme dénommé « Projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaires et universitaire » (PEQPESU), financé par la Banque mondiale.

L'objectif de ce contrat de performance est de permettre aux établissements d'enseignement supérieur et universitaire d'atteindre un certain nombre d'objectifs et de réaliser des indicateurs comme l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement et la recherche, l'amélioration des liens avec le monde du travail en étroite collaboration avec le monde patronal comme la FEC et la qualité des enseignements ainsi que des apprentissages.

Il est aussi question de développer des programmes professionnalisant sous format LMD de courte et longue durée.

Pour le ministre de l'ESU, ce projet permet aux universités de la RDC d'être plus compétitives sur le plan régional et même international. « Cet appui a pour objectif essentiel de renforcer les institutions d'enseignement supérieur et universitaire en vue de leur permettre d'être performantes en mettant à la disposition du pays, les cadres de niveau supérieur et intermédiaire répondant aux besoins de l'emploi et compétitif au plan international », a fait savoir le ministre de l'ESU.

De quoi satisfaire le professeur Nzuzi, recteur de l'Unikin, qui salue la concrétisation de ce projet en ces termes : « Ce programme viendra absolument booster nos universités vers les standards ».

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains, le programme PEQPESU va être exécuté durant six ans dans 12 provinces de la RDC, à savoir Kwango, Kwilu, Tshopo, Ituri, Haut-Uélé, Haut-Katanga, Lualaba, Kasaï Central, Kasaï, Equateur, Sud-Ubangi et Kinshasa.