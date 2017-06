Congo-Kinshasa: Business - Un des premiers rassemblements des communicants à Kinshasa

L'événement tout-à-fait inédit dans les annales de la Fédération des entreprises du Congo (Fec) est l'initiative d'un Congolais de la diaspora, Henri Ileka. Dans le jargon professionnel, le coach Henri est un conférencier motivateur qui s'occupe spécialement du développement personnel et du business, selon certains principes de base universels. Après des expériences fructueuses à Kinshasa, ce spécialiste a pris le pari de réunir tous les acteurs impliqués dans le domaine de la Communication pour promouvoir une véritable synergie dans un pays qui a besoin de montrer autre chose que les crises politico-militaires et les matières premières.

Ce vendredi 2 juin 2017, la salle de conférence de la Fédération des entreprises du Congo (Fec) a abrité une rencontre un peu spéciale. En effet, pour la première fois, les communicants s'y sont réunis à l'appel d'Henri Ileka, un Congolais vivant en Belgique mais bien décidé à revenir dans son pays d'origine pour y développer une vie professionnelle très active dans le domaine de la Communication. La Fec a accepté d'abriter une telle rencontre pour donner toute son importance au débat sur un domaine plein de potentiel mais totalement sous-exploité. Preuve d'un retard accumulé au fil des années, voire des décennies, même la Loi appelée à régir la publicité en RDC n'est toujours pas effective pour une raison inexpliquée. Voilà un cas concret où une synergie des communicants s'impose pour accentuer la pression sur les instances officielles.

Mais l'idée du coach Henri est bien plus large. Inspirée d'une tendance qui se dessine dans la région pour exiger la prise en charge de l'Afrique par les Africains, cette conférence est une façon pour les organisateurs de montrer une autre image de la RDC plutôt méconnue. Le pays ne se résume pas qu'à la pauvreté et aux conflits politico-militaires. Il y a un Congo qui bouge et se développe à pleine vitesse. C'est ce Congo-là qu'il convient à présent de montrer à la face du monde. « Notre objectif était de réunir tous les communicants de Kinshasa. Nous voulons savoir qui fait quoi, quels sont les métiers existants et les nouveaux métiers avec la montée des nouvelles technologies ». En effet, la transformation numérique offre désormais de nouvelles perspectives d'avenir dans le domaine de la communication.

A la salle de conférence de la Fec, la participation a bien été au rendez-vous. « Sur 85 personnes ciblées comme communicants, nous avons eu entre 50 et 60 ». Beaucoup de participants ont appuyé sans réserve la tenue de la conférence pour échanger plus profondément dans ce domaine très stratégique pour le développement du pays. La communication va de plus en plus s'imposer dans les secteurs porteurs de croissance économique comme le tourisme. Les recommandations arrêtées vont ainsi permettre de mieux encadrer les actions futures. « C'était une première. Nous allons à présent agrandir la plate-forme ». L'autre recommandation est d'arriver à créer une corporation pour suivre les lois qui s'appliqueront dans le domaine de la Communication. « Nous devons également travailler à l'amélioration de l'image du pays. La communication est au centre de tout. Elle est transversale. Il faut une cohésion, une cohérence et une expertise dans nos différents métiers ». Une autre conférence devrait se tenir d'ici à la fin de l'année.