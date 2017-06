Dimanche soir, après avoir récupérer ses joueurs, tous rentrés de leur journée libre avant l'heure du couvre-feu, le sélectionneur national fait le point sur ce stage de Lisses et sur sa liste de 23 joueurs pour le match face à la RDC, le 10 juin.

Coach, vous avez donné votre liste des 23 pour la RDC aujourd' hui (dimanche) et vous voyagez demain matin (lundi). Tout va maintenant aller très vite jusqu'au match de samedi à Kinshasa. Quel est le programme ?

Nous arrivons demain (lundi) en fin de journée à Brazzaville et nous nous installons à Kintélé. Et dès mardi, on se remet au boulot, en gérant bien le contenu des séances. On récupère les éléments qui n'étaient pas avec nous à Lisses, à savoir Ondama, Ndockyt, Bifouma, Nkounkou et les joueurs locaux, qui étaient en stage à Kintélé. Au complet, on va pouvoir peaufiner les derniers détails, comme les coups de pied arrêtés, et commencer à disposer notre onze de départ, tout du moins l'idée que j'en aurais mardi. Bref, se projeter tranquillement vers ce derby.

Cette liste de 23 est assez classique, avec seulement 3 nouveaux. Vous avez ouvert le groupe à la concurrence durant le stage, mais pour ce derby, vous privilégiez l'expérience ?

Pour ce genre de match, il faut en avoir. Mais je trouve que ce groupe est assez varié, avec un mélange d'expérience, de nouveauté et de jeunesse. Il fallait trouver un compromis. Je ne pense pas qu'on puisse partir à Kinshasa avec seulement des jeunes ou des nouveaux. Même s'ils évoluent en Ligue 1, Tobias et Dylan (ndlr : Badila et Bahamboula) restent de jeunes joueurs, avec peu de matchs de Ligue 1 et aucune référence au niveau international. C'est nécessaire de les associer à des joueurs d'expérience...

Avec son parcours U17, U20 et U23, Yhoan Andzouana a finalement plus d'expérience internationale qu'eux ?

Effectivement. Et c'est aussi un message que j'envoie aux jeunes binationaux des clubs professionnels : avec son talent et son implication, il a gagné sa place dans le onze. Ça prouve que la porte est ouverte. Après, Yhoan, qui a montré son attachement au maillot dès le début, il y a effectivement un surplus d'expérience avec la CAN U17 et les Jeux africains qu'il a disputés.

Il y a aussi le cas des Auxerrois Binguila et Mabiala, dont la présence surprend au vu de leur saison.

Je dois avouer que je ne comptais pas forcément sur eux dans les 23. Je les avais appelés dans les 43 pour les revoir et faire un point sur le niveau. Et finalement, ils sont là. Hardy Binguila a survolé ce stage, par son implication et son niveau. Il a gagné sa place dans les 23 à Lisses. A l'origine, je voulais leur envoyer un message pour la suite, mais ils ont su saisir l'occasion.

Sept joueurs sont rentrés chez eux aujourd'hui (Mayembo, Kololo, Tsoumou, Dozi, Loumingou, Kifoueti et Pambou) ...

Oui, et j'ai vraiment une pensée pour eux. Tout cela est assez subjectif, cela ne s'est pas joué à grand-chose. Je vais continuer à les suivre et je sais que j'en reverrai, notamment les plus jeunes.

Parmi les sélectionnés, certains ont eu un temps de jeu insuffisant pour, logiquement prétendre à une sélection nationale, comme Doré ou Ndinga, mais sur la semaine de stage, c'est difficile de ne pas les prendre, vu la qualité de leurs entrainements. Comme concilie-t-on les critères de temps de jeu en club, forme du moment, qualité de l'entrainement ?

Je dirais que le critère le plus important, c'est mon ressenti sur ce que je peux voir. En fait, ce sont toujours les joueurs qui décident, par ce qu'ils vont fournir comme performance, comme effort, comme état d'esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait cette semaine. Dieu sait que j'ai beaucoup d'affection pour Fodé, mais je n'avais aucune intention de lui faire de cadeau. Je voulais voir où il en était, sans aucune certitude de le prendre. Mais lui aussi a gagné sa place dans les 23 ; et peut-être mieux, en montrant de l'investissement, ce qui ne suffit pas toujours, mais aussi de la qualité dans ses séances.

Après, ce ne sont que des entrainements et on verra comment cela se traduit en match. Mais pour revenir sur le temps de jeu, beaucoup de nos joueurs sont concernés en cette fin de saison, et le but de ce stage de Lisses était aussi de niveler l'état de forme de tous les joueurs pour avoir un groupe physiquement homogène, ce qui n'était pas le cas à leur arrivée. Cela a motivé le choix de ne pas livrer de matchs amicaux, car dans les 3 jours avant un match, même amical, les séances sont moins intenses et nos joueurs avaient besoin de travailler pour combler ce manque de temps de jeu. On a choisi cette option et je pense qu'on ressort de ce stage en aillant bien travaillé, sans pépin physique, en tous cas jusque-là. Je répète toujours que le socle du joueur de foot, c'est premièrement, la discipline, et deuxièmement, la forme physique. Après seulement, on peut parler football, technique. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à parler football.

Avec ce socle justement, comparé à un adversaire qui a eu une préparation plus compliquée avec l'absence du sélectionneur et de plusieurs joueurs concernés par la Ligue des champions de la CAF, quelles sont les options de jeu que vous envisagez à Kinshasa ?

Dans tous les cas, nous n'avons pas les armes pour placer un autobus devant notre surface de réparation et attendre que le match se termine. Moi, j'aime bien avoir des garçons qui défendent en avançant, qui sont entreprenants. Sans faire n'importe quoi non plus : on ne va pas arriver à visage découvert, en partant à l'abordage pour se faire prendre en contre. Il faudra être cohérent, en subissant le moins possible, autant que faire se peut, car nous allons jouer à l'extérieur, contre une équipe qui est supérieure en qualité, en quantité. Notre préparation a débuté avant la leur, mais leur talent intrinsèque compense cette différence. C'est pour cela, qu'il faudra qu'on s'appuie que l'état d'esprit que l'on a cultivé depuis le début de ce stage, afin de répondre présent avec enthousiasme et détermination. Si nous n'affichons pas ces valeurs, ça sera problématique.

On ne peut pas vous faire procès de négliger les joueurs locaux, vous qui habitez sur place, regardez chaque journée, et avez, avec Claude Le Roy, appelé de nombreux joueurs issus du championnat local. Comment donc interpréter la présence de seulement trois locaux, dont un seul joueur de champs ? Le constat cruel d'un niveau de plus en plus bas ?

C'est une évidence. Il n'y a plus l'AC Léopards des années précédentes, on a vu les résultats de nos clubs à l'échelle continentale, le Centre technique (CNFF) est en sommeil, ce qui n'était pas le cas lors de mon passage comme adjoint de Claude Le Roy. C'est un vivier dans lequel nous avons puisé des Ndockyt, Nkounkou, Ganvoula et autres. Ils s'y entrainaient deux fois par jour, plus ou moins bien d'ailleurs, mais ils s'y entraînaient. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'ose espérer qu'il rouvrira bientôt, pour l'intérêt du football congolais, mais en attendant, il faut faire sans. J'ai essayé de compenser en préparant les meilleurs moins de 20 ans de la région de Brazzaville, évoluant principalement dans des clubs de 2e division. On les cible et les entrainent, avec mes adjoints, une fois par semaine. Mais ce n'est pas encore suffisant pour le haut niveau. On doit travailler chaque catégorie, en particulier l'équipe du Chan qui a des échéances proches. Je crois qu'une sélection africaine ne peut pas fonctionner sans joueurs locaux, qui connaissent mieux le football et le contexte africains. Mais il faut qu'ils soient au haut niveau, bien évidemment.

Après ce derby du 10 juin, les Diables rouges auront une double confrontation face au Ghana, le 28 août et le 2 septembre, dans une compétition sans enjeu pour le Congo. Est-ce l'occasion de tester ces jeunes locaux et ceux du stage de Lisses, qui n'ont pas été retenus ?

Oui, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs ce matin (dimanche) : il y a des matchs qui vont arriver, dans les mois à venir; deux en septembre, au moins un en octobre et un en novembre, et davantage si on organise des matchs amicaux. Ça sera l'occasion pour eux d'essayer de gratter du temps de jeu, de se confronter au haut niveau et de se faire une place dans le groupe pour y amener davantage de concurrence.