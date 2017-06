Libye: Crise libyenne - Volonté partagée pour un dialogue

L'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), fidèle au gouvernement non reconnu de Beida, a… Plus »

Autre ville, autres acteurs : Al Baida où siège le parlement de Tobrouk. Aguila Saleh, entouré des représentants de la chambre, est l'interlocuteur principal. Jean-Claude Gakosso plaide pour le pardon réciproque et le dialogue. Répondant à ses hôtes, cette haute personnalité libyenne revient sur l'accord qui avait été signé et sur ses faiblesses avant de garantir sa présence au dialogue que pourrait convoque l'Union africaine.

Jean-Claude Gakosso et ses homologues sont reçus par le président Fayez El Sarraj pour un échange profond sur les voies et moyens de sortie de la crise. C'est à lui que le chef de la diplomatie congolaise a transmis le message du président Denis Sassou N'Guesso. Les échanges durent deux heures avec, au centre, un exposé du président Sarraj sur la situation sur le terrain.

Première étape de la mission : Tripoli où le dispositif sécuritaire et médiatique est des plus impressionnants. La délégation est accueillie au pied de l'avion par le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed EL Taher Hamouda Siala. Le temps d'un rapide échange avant d'atteindre le palais présidentiel.

Du 29 mai au 3 juin, à bord d'un avion onusien, ministres et diplomates se sont rendus à Tripoli, Tobrouk et Benghazi pour y rencontrer les différentes autorités politiques et militaires impliquées dans la crise qui ronge la Libye depuis 2011. Bien avant, ils étaient reçus, au palais de Carthage, par le président de la Tunisie, Beiji Caid El Sebsi. Puis au quartier général des Nations unies pour un briefing sur la situation sécuritaire en Libye avec un accent sur les forces en présence.

La délégation conduite par Jean-Claude Gakosso comprenait les ministres des Affaires étrangères des pays membres de ce comité à savoir : la Guinée-Conakry, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Niger, l'Algérie, la Tunisie et le Commissaire Paix et sécurité de l'organisation continentale, Smail Chergui.

La note est positive pour la mission diplomatique dite « d'information et de sensibilisation » que vient de conduire, en Libye, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

