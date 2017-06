Togo: Abdoul-Ganiou Dermani expose "Akaba-Mbele" à Venise

Il n'est plus à presenter aux lecteurs de Telegramme228. Lui, c'est bien l'artiste pluridisciplinaire (peintre, dessinateur, photographe et vidéaste), Togolais, résidant à Stuttgart en Allemagne, Abdoul-Ganiou Dermani.

Apres son dernier passage à Lomé en mai 2017, dans le cadre de " l´été des plasticiens de Tchaoudjo" à Sokodé, (5 au 13 mai 2017), dans l´enceinte du Lycée Technique et Professionnel de Sokodé ou il a aide a former ses " compatriotes restés au pays à se devélopper en art", l'homme fait a nouveau parler de lui.

Et cette fois, c'est à la 57 ème édition de la Biennale de l´art de Venise (Italie), dans l´exposition du pavillon NSK, un évenement qui se déroule du 11 mai au 15 juillet 2017.

Il s'agit selon les explications de l'artiste Germano-Togolais, d'une exposition "qui traite des questions brûlantes des états contemporains - la migration, la citoyenneté, le patrimoine et l'identité".

Aux multiples questions soulevées par les organisateurs comme par exemple "Que voulez-vous prendre avec vous du patrimoine européen pour aider à construire un monde nouveau et meilleur ? ", "Que voulez-vous oublier ou supprimer du patrimoine européen pour éviter de répéter les erreurs du passé ? ", "Que voulez-vous prendre avec vous de l'héritage de votre propre pays pour aider à construire un monde nouveau et meilleur ? " et "Que voulez-vous oublier ou supprimer du patrimoine de votre propre pays pour éviter de répéter les erreurs du passé ?", Abdel-Ganiou, comme il sait bien le faire, y repond par sa vidéo "Akaba-Mbele" exposée au cours de ce rendez-vous de Venise.

La Biennale de l´art de Venise est considérée comme la plus vieille et plus grande exposition internationale au monde. Dans l´objectif de promouvoir les arts contemporains internationaux les plus originaux, elle a été créée en 1895 et convie depuis tous les meilleurs artistes repartis à travers le monde. Elle est considérée comme les jeux olympiques de l´art.

Autre rendez-vous qui attend Abdoul-Ganiou Dermani, titulaire en mars 2017, d'un Certificat d´appréciation, après la présentation de sa vidéo "Ega", dans le cadre de Cukurova Art Days 2017, décerné par la galérie Altinoran à Adana en Turquie, c'est le projet Artbox Basel 1.0 ou il sera présenté sa peinture "Paix dans le monde", du 14 au 18 juin 2017 à Euroairport Bâle en Suisse.