Afrique: L'ONU appelle à l'unité pour stopper la détérioration de la santé des océans

Mais cette relation est menacée par la pollution, la surpêche et les effets du changement climatique. Selon une étude récente, les matières plastiques pourraient l'emporter sur les poissons dans les océans d'ici 2050. La montée du niveau de la mer menace des pays entiers. Les océans se réchauffent et deviennent plus acides, provoquant le blanchiment des coraux et réduisant la biodiversité.

Le Secrétaire général de l'ONU a rappelé que les océans fournissent de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, et des emplois à beaucoup de gens à travers le monde. Ils ont un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et représentent une ressource énorme pour le développement durable.

Des milliers de personnes participent à cette conférence, qui doit durer jusqu'au vendredi 9 juin, y compris des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile, des dirigeants d'entreprises, ainsi que des défenseurs de la vie marine et océanique.

A la Conférence sur les océans qui a débuté lundi au siège de l'ONU à New York, de hauts responsables des Nations Unies ont appelé les Etats membres à mettre de côté leurs intérêts nationaux de court terme et à travailler ensemble pour mettre fin à la détérioration de la santé des océans de la planète.

