Tunisie: Cohabiter pour démystifier les préjugés chez les enfants

Selon Fakher Jellouli et Ahmed Ouali, respectivement, président et membre fondateur du DTK, trois raisons, au moins, président au sérieux avec lequel est menée la préparation à ce rendez-vous annuel: l'importance du rendez-vous lui-même, sur les plans sportif et culturel, et la motivation de représenter dignement la Tunisie lors des compétitions sportives, le désir de faire apprécier la richesse de notre patrimoine culturel et favoriser, en même temps, les échanges « entre jeunes venus de différents pays, issus de milieux très divers et vivant dans des conditions différentes, en vue de contribuer à une cohabitation équitable et au rapprochement des populations».

En effet, la ville de Marbourg accueille à l'occasion de cet événement annuel deux cents enfants âgés entre 11 et 14 ans, en provenance de villes avec lesquelles elle entretient des relations de jumelage, de Tunisie, Angleterre, Roumanie, France et Slovénie.

Il s'agit d'une tranche d'âge où les enfants sont encore réceptifs et qu'ils ont en principe suffisamment de bagage linguistique (en français ou en anglais, langues officielles du camp) pour établir des contacts, communiquer, mieux connaître les autres participants, se montrer sensibles à l'apprentissage de la tolérance et faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit.

Sachant que ces enfants sont probablement porteurs d'idées préconçues, héritées de leurs entourages respectifs, la rencontre « Six Nations Camp » s'est donné pour objectif de « leur donner la possibilité au travers du sport et de l'activité physique de rencontrer des jeunes du même âge et de cultures différentes».

Une nouveauté cependant, les organisateurs ont programmé, outre le football, d'autres disciplines sportives, en l'occurrence le basket-ball, le beach-volley et la natation. Avec, en prime, de nombreux loisirs de nature à enrichir le programme général, dans le but de favoriser « la découverte d'autres religions, habitudes et cultures différentes, la naissance de nouvelles amitiés internationales, etc.» Bref, des divertissements placés au premier plan de cette troisième édition guidée par le souci de « permettre à la jeunesse d'interagir, de tisser des liens et de nouer de longues amitiés». Le but suprême du projet est donc de « cultiver l'intégration et la prédisposition à un dialogue interculturel » à même, sinon de démystifier les préjugés, du moins de les estomper en espérant semer la graine de la xénophilie.

Imbus de ces valeurs, à l'instar de la majorité écrasante de nos compatriotes, les responsables du DTK, ravis de l'invitation au rendez-vous « Six Nations Camp », se sont déjà investis à fond pour former des équipes de volley-ball et de basket-ball et se préparer comme il se doit aux activités culturelles nocturnes faites de défilés d'habits traditionnels et de séances de dégustation de mets du terroir. Nos filles vont parader en « sefsari » et autres tuniques locales, tandis que les garçons coiffés de chéchias vont s'afficher en jebbas, culottes bouffantes et babouches.

Volet gastronomie, nos représentants ont de quoi flatter les papilles des assistants et donner un avant-goût des saveurs, délices et parfums incomparables de notre pâtisserie traditionnelle dignement représentés par deux douceurs emblématiques : kâak el ouarka et l'incontournable baklaoua »