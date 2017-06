Afrique: Foot - Pas de miracle zambien devant l'ogre italien

Jusqu'à la dernière minute, les jeunes Chipolopolo ont cru devoir accéder à la finale U-20 à Séoul, mais sur leur chemin il y avait les Italiens.

Pour un rêve, c'en était vraiment un jusqu'à la 111è minute ! L'équipe nationale de football de Zambie des moins de 20 ans est descendue sur le terrain dimanche soir à Suwon, en Corée du Sud, avec l'insouciante légèreté des personnes aimant jouer avec des allumettes. Insouciant peut-être, mais léger très certainement pas. Pas tout le temps. D'ailleurs c'est bien simple : Hervé Léonard, ancien sélectionneur des Chipolopolo (les aînés) avec qui il a remporté la CAN-2012, avait déjà averti : méfiez-vous de ces garçons !

Et surtout, avait-insisté, « il faut vraiment noter le nom de Patson Daka ». Et le renard des stades africains (il a gagné une autre CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015) a eu du nez, puisque c'est bien un certain Patson Daka qui fait mordre le gazon aux jeunes Azzuris dès la 4è minute. L'Italie est à la peine et doit tout le temps courir après la marque. C'est à la 50è minute qu'elle parvient à égaliser par Riccardo Orsolini, d'un coup de tête. Mais les jeunes zambiens n'ont pas décidé de rendre les choses faciles trop faciles.

A la 84è minute, c'est-à-dire à 6 minutes de la fin, Fashion Sakala décide de blinder le score en marquant le 2è but zambien. C'est alors que sort ce petit génie de l'Italie du mythe, qui intervient toujours quand la Squadra Azzura se trouve face à une situation en apparence compromise. Federico Dimarco puise dans l'énergie des dernières secondes pour, à la 88è minute, pousser la partie vers une prolongation inévitable.

Une Italie pourtant réduite à 10 avant la pause, à cause de l'expulsion de Pezzella, va jouer les forcenés et sortir le jeu des champions. Ainsi à la 111è minute Luca Vido décide que c'est Rome, pas Lusaka, qui ira aux demi-finales de ce Mondial des moins de 20 ans : 3-2. Les Zambiens étaient vraiment près du but et ont déployé un jeu qui a fait l'admiration de la petite communauté de Rome qui a veillé bien tard pour espérer assister au prodige. Le miracle n'a pas eu lieu, mais les Zambiens s'en sortent la tête très haute. Pensez : ils se sont amusés à battre l'Allemagne (4-3) en huitièmes de finales. Donc des « petits » à grandement prendre au sérieux !