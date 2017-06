Tunisie: Le Drian rend hommage aux victmes du terrorisme

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est en visite… Plus »

En Tunisie, le corps de berger Khalifa Soltani a été retrouvé samedi après-midi par une unité de l'Armée nationale au mont Mghila (gouvernorat de Sidi Bouzid), à l'endroit même où il a été kidnappé, la veille, par un groupe de terroristes. Il a été inhumé hier. A Londres, des attaques menées samedi soir par trois assaillants au véhicule bélier et au couteau ont fait sept morts et 48 blessés.

Jean-Yves Le Drian effectue une visite de travail de deux jours, à l'invitation de son homologue tunisien. Son arrivée, qui était prévue pour le jeudi 1er juin, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a eu lieu finalement hier. Il s'agit du premier déplacement de ce responsable en dehors de l'Europe depuis sa nomination à la tête du département français des affaires étrangères. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, trois semaines après l'entrée en action du gouvernement d'Emmanuel Macron. La visite constitue également une occasion pour poursuivre les concertations politiques et passer en revue l'état des lieux de la coopération bilatérale dans divers domaines, toujours d'après le ministère des Affaires étrangères.

«Deux pays amis de la France viennent d'être victimes d'attaques terroristes odieuses», a-t-il spécifié, dans l'enceinte du musée du Bardo où il s'est directement rendu à son arrivé à Tunis. Accompagné du ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, le responsable s'est recueilli au mémorial érigé en souvenir des victimes de l'attentat terroriste du 18 mars 2015, et y a déposé une gerbe de fleurs. «Ces moments difficiles requièrent de la solidarité et de la détermination», a-t-il dit, réitérant la disposition de son pays à soutenir les autorités tunisiennes et britanniques dans la lutte contre le terrorisme.

