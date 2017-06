Tunisie: Une providence pour les familles démunies

Les citoyens démunis qui n'ont pas la possibilité d'aller à ces restaurants, à cause d'un handicap quelconque, reçoivent quotidiennement des couffins de denrées alimentaires et des repas chauds. Ainsi, les scouts préparent chaque jour, dans les locaux de l'école de la santé, des repas au profit de 120 familles et qu'on achemine à leurs domiciles.

Ainsi, à Kairouan, tous les parfums et toutes les senteurs prennent une proportion démesurée surtout au moment de l'iftar qui répand chaque soir son bonheur indicible au sein de toutes les familles.

Mercredi 31 mai, 5e jour du mois saint, à 19h25, c'est à ce moment précis que nous pénétrons dans les locaux du Centre de protection des personnes âgées aménagé par le Comité régional de solidarité sociale au profit de 90 familles.

Une grande tente a été dressée à cet effet dans l'immense jardin de cette institution. Autour de toutes les familles, l'ambiance était à la fête et les manifestations de gratitude envers les responsables étaient visibles pendant ce repas composé d'une salade tunisienne, d'un riz au poulet, d'une soupe, d'un brick et de fruits.

Khadija Oueslati, 73 ans, nous parle de son bonheur de rompre le jeûne en compagnie de son époux : «Ici, personne ne juge personne et on se sent comme chez nous autour de la table de la fraternité. En plus, on nous permet d'aller gratuitement au bain maure. Vraiment, notre vie, en ce mois de Ramadan, est digne et sans aucune frustration. Et puis, avant de regagner notre domicile, on nous offre une collation pour le s'hour (lait, yaourt et cake... )».

80 PV et 3 fermetures

D'un autre côté, durant les 5 premiers jours du mois de Ramadan, 17 équipes de contrôle relevant de la direction régionale du commerce et du service d'hygiène ont effectué plusieurs visites dans différents commerces, souks, marchés, boulangeries, boucheries et pâtisseries. Cela a permis de relever des infractions relatives notamment à la hausse des prix, au système de pesage, à la vente illégale de produits subventionnés et au manque de transparence.

Ainsi, 80 PV ont été rédigés et 3 propositions de fermeture de commerce ont été signalées.