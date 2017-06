Tunisie: Ali Selmi (entraîneur) - «Ce n'est jamais facile de convaincre les joueurs»

Le problème se pose souvent quand on entame la mise au vert. Nous vivons dans un pays musulman et on ne peut pas imposer à un joueur de ne pas faire le Ramadan, rien que pour le jour du match. C'est plutôt un consensus qu'on trouve avec les responsables et les joueurs, particulièrement quand on a un match important à jouer. Nous sommes des professionnels du football et on essaye de convaincre les joueurs de ne pas faire le jeûne le jour du match et de le compenser par un autre jour. C'est souvent cette décision qu'on prend par consensus.

Mais j'avoue que ce n'est jamais facile de convaincre les joueurs de ne pas faire le jeûne le jour du match. On a beau leur dire qu'ils peuvent le compenser comme l'indique la religion, mais on ne peut jouer au mufti. C'est très délicat comme exercice.

Je me souviens une fois que j'avais un match important à préparer. Je me suis mis d'accord avec les responsables et les joueurs avant d'entrer en stage de ne pas jeûner. La veille du match, les deux gardiens sont allés voir un dirigeant, lui signifiant qu'ils seront à jeun. Ce n'était pas conforme à notre accord et cela pouvait me créer des problèmes. J'ai demandé au dirigeant de m'amener deux autres gardiens des catégories espoir et junior s'il le fallait. Quant aux gardiens de l'équipe senior, je leur ai demandé de quitter le stage. Ils ont fini par se rétracter et n'ont pas fait le jeûne le jour du match.