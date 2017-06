Les sels minéraux, l'eau et les protéines nécessaires à l'effort doivent être respectés dans le régime alimentaire. Pour les athlètes qui jouent le haut niveau, faire le jeûne le jour et jouer en même temps est quelque chose de très dangereux. La nuit c'est possible, mais à condition de respecter les règles nutritionnelles et de donner au corps la quantité d'eau nécessaire en premier lieu.

Pour le basket, c'est un sport de salle et d'une intensité permanente. Le régime alimentaire ne varie pas par rapport à d'autres sports, mais les quantités d'eau à boire et de sels minéraux à consommer sont un peu plus importantes. On ajoute à cela la nécessité de faire beaucoup d'étirements après les matches et prévoir des bains glacés pour mieux entretenir les muscles et les articulations du basketteur.