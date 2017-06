Tunisie: Hachemi Ouahchy (ancien joueur international de l'ESS) - «Le rendement n'est pas le même»

Maintenant, ce n'est plus tellement évident à partir du constat que l'on joue beaucoup plus que par le passé. Les fréquences sont plus soutenues, avec quelquefois trois matches en huit jours. Physiquement, et au niveau de la concentration, la baisse devient plus prononcée dans les vingt dernières minutes d'un match. Cela devient très, très dur. Surtout avec le réchauffement climatique. Nous avons eu en effet une dernière décennie très chaude.

Personnellement, j'ai joué plusieurs fois alors que j'observe le rite du mois de Ramadan. Je dois avouer que le rendement n'est pas le même. Certes, les difficultés sont moindres en hiver. Toutefois, il faut rappeler une donnée de base. On était dans l'amateurisme. Il n'y avait pas tellement l'obligation de performance qui régit le sport aujourd'hui. Nous avons dû manger et boire avant certaines rencontres à gros enjeux. Mais la majorité écrasante faisaient le jeûne, surtout qu'à notre époque, le mois saint de Ramadan tombait en plein hiver.

