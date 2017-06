Tunisie: Attrape-nigaud ou réelle promotion ?

analyse

Il faudrait avouer sans pour autant montrer du doigt l'Organisation de Défense des Consommateurs, qui ne dispose guère des moyens de ses ambitions, que la lutte est inégale.

Certains producteurs ou prestataires de service, pour ne pas généraliser, sont réellement sans vergogne. Une fois le contrat signé, ils en font à leur tête et se conduisent en véritables chefs de gangs. Ils savent que leur clientèle est dans l'incapacité de se défendre de manière efficace, c'est-à-dire que seule une minorité d'entre elle l'entraînera au-devant des tribunaux.

Enferrée

Et sans aucun état d'âme, ils s'ingénient à trouver des excuses. Bien installés derrière leurs pupitres, ils vous font marcher. Que vous reveniez, une ou dix fois, pour leur faire part de votre inquiétude, ils s'en «fichent» royalement. La faute incombe toujours aux autres et jamais à eux et à leurs mauvais services. Et le manège peut se poursuivre, mettant à vif des nerfs surexcités par ce manquement à la parole donnée et au minimum de conscience professionnelle.

Quant au comportement de certains producteurs, ils sont sûrs à l'avance que leurs augmentations de prix ou la mauvaise qualité de leurs produits seront masqués par une publicité assortie de belles prises de vues et de slogans contre lesquels ceux qui choisissent ne résisteront pas. Et comme ce sont les enfants qui le plus souvent choisissent, les chiffres d'affaires grimpent et tout le reste n'est plus que secondaire.

Voyons le prix de certains laitages qui sont réellement exagérés. Certes, en ce mois de ramadan, certains consentent des réductions (qu'ils récupéreront durant le reste de l'année), mais un litre de lait duquel on extrait de la crème et une partie de ses matières grasses, pour en faire du yaourt, donne combien de pots ? Le même raisonnement peut être fait pour la ricotta ou d'autres fromages dont les prix sont exorbitants.

Faites les comptes, pour vous rendre compte de la marge que ces producteurs se font. Toujours à propos du lait, caillé ou transformé en «lben», ce litre est vendu à un prix extrêmement élevé par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Pour passer la pilule de l'augmentation, facebook est présent pour distiller des rumeurs les plus saugrenues à propos des « dangers » et des « risques » du lait transformé traditionnellement. Le secteur de la santé reste entre-temps bien silencieux à propos de ces mauvais procès que l'on fait à des artisans pourtant bien consciencieux. En effet, à moins que les services de contrôle sanitaire n'aient pas fait convenablement leur travail, il n'y a rien à reprocher à ces milliers de transformateurs qui sont là depuis toujours et que l'on surveille particulièrement.

Ces rumeurs malveillantes servent d'écrin pour couvrir une envolée de prix, le plus souvent due à l'augmentation des emballages qui viennent de l'étranger et que, pour «innover», on renouvelle à tour de bras, sans souci pour la balance commerciale du pays.

Plus de dix jours pour une ligne internet

Autre exemple, mettant en évidence cette publicité mensongère, illustrée par ce qui se passe au niveau des services internet : combien de prestataires peuvent-ils soutenir qu'ils fournissent ce qu'ils promettent par contrat ? Combien peuvent -ils se targuer de pouvoir respecter les délais et les promesses énoncées à la signature des contrats ?

C'est toujours la faute à celui qui fournit le support en cuivre et qu'il faudrait s'adresser en face !

Une demande de ligne internet, auprès de ceux qui se considèrent les gérants de «la grande maison» déposée le vingt cinq mai écoulé, n'est pas encore opérationnelle le quatre juin ( !?). Gageons qu'à l'ère du 3G et du 4G, cela dépasse tout entendement. Ironie du sort, une publicité incite les consommateurs d'un prestataire à quitter leur fournisseur pour rejoindre un concurrent qui promet d'être plus performant. Quelle est la part du vrai et du faux dans cette publicité que personne ne pourra contrôler ?

Que voyons-nous sur les écrans de toutes les chaînes, sinon des services hors normes et un accompagnement ne souffrant aucun doute. Que peut faire le client sinon se déplacer tous les jours pour signaler cet état de fait et rentrer chez lui le cœur plein de promesses non tenues. En face, se dresse un prestataire fort de son contrat d'un an et auquel il ne pourra pas demander des comptes. L'ODC devrait agir pour revoir la durée de ces contrats imposés, qui asservissent le consommateur et réduisent sa marge de manœuvre. Avec un contrat de moindre durée, le prestataire sera sans aucun doute plus regardant à la qualité de ses services.

Une apparence soignée... mais...

Certains producteurs ou prestataires ont particulièrement soigné leur présentation, des designs attirants, des emballages rénovés, avec des espaces flamboyants, de belles tenues, des ordinateurs dernier cri, des slogans à la limite ridicules au vu de ce qui en est réellement, mais la qualité de leurs services n'a guère évolué. La même froideur et le même manquement aux engagements et surtout une insouciance troublante, voire choquante des problèmes que vit leur clientèle piégée par cette publicité qui les envahit tous les jours, sans prévenir, à toutes les heures de la journée.

Et les exemples nous pourrions en citer davantage...

La publicité est un secteur à surveiller de près. Parce que tout simplement il est en étroite relation avec les consommateurs et l'opinion publique.