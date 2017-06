Tunisie: Les finalistes font la promotion du pays

Les candidates n'étaient jamais venues en Tunisie, mais ont pu la découvrir à travers les photos et ont indiqué aux médias qu'elles avaient hâte d'y être pour profiter du soleil, de la mer et de la beauté des paysages de Djerba.

Beatrice Chicanaux, représentante de l'Office du Tourisme de Vienne, a indiqué que ce voyage était programmé depuis un an, en guise de promotion de la destination Tunisie sur le marché autrichien et que Djerba a été choisie notamment pour les séances de shooting photos qui seront réalisées par les photographes Heli Mayr et Ines Thomsen.

Lors de son passage en Tunisie, Kimberly Budinsky, Miss Terre d'Autriche, est littéralement tombée sous le charme de notre pays. La Miss n'a pas manqué de faire la promotion de la Tunisie en postant de magnifiques prises sur sa page officielle Facebook, et sur son compte Instagram indiquant "Sorry for spamming. But Tunisia is way too awesome" (Désolée de spammer, mais la Tunisie est trop géniale), disait-elle sur l'une de ses photos.

Les finalistes autrichiennes seront ainsi les ambassadrices de Djerba en Autriche et en feront la promotion touristique.