Tunisie: Les promesses de banalisation du printemps de braise

En Afrique du Nord, les botanistes ne disent-ils pas qu'il faut se méfier de l'eau des ruisseaux dans laquelle ont trempé les racines de lauriers-roses ? C'est en tout cas ce que véhicule le roman dès les premières pages qui ont l'odeur de l'activisme syndical et social qui voulait immanquablement dire de sanglants accrochages avec la police dans la Tunisie d'avant 2011.

Le roman retrace également le militantisme des élites intellectuelles contre l'émergence du wahabisme et du salafisme dont les racines remontent à l'explosion de la prospérité dans le Golfe avec la pluie battante des pétrodollars... des textes brûlants qui n'auraient pas pu voir la jour avant la Révolution. De fait, nous nous sommes laissé dire que Mustapha Touati n'a compris qu'il pouvait désormais publier son roman qu'en assistant en direct à la télévision aux témoignages publics de l'Instance de vérité et de dignité.

Un roman construit exprès comme Les Mille et Une Nuits ; une suite de mini-histoires qui peuvent se lire chacune à part mais qui, prises l'une à la suite de l'autre, montrent l'homogénéité indéniable de l'ensemble, comme ces grandes demeures de l'ancienne Médina où chacune des pièces est indépendante mais dont l'ensemble fait la maison.

«Le retour du chevalier ravisseur»

C'est ainsi que Touati a manifestement voulu les huit pièces de son roman-maison (nous ne serions pas étonnés qu'il soit un peu autobiographique). «Khadhra», la diseuse de bonne aventure qui est devenue celle qui en connaît le plus sur tous les habitants du quartier à force d'en apprendre, pas de leur en apprendre, avant de les quitter mystérieusement après un conseil d'apaisement de la nature.

Un «caméléon» vivant bizarrement accroché au mur d'une grande artère du centre de Tunis et qui crée une sorte de polémique tranchée très à propos par la force menaçante des matraques. «Le combattant» qui est indispensable au village parce qu'il est à la fois le puisatier, le croque-mort, le chanteur mais par dessus tout le 'téléphone' par lequel le omda (maire de village) transmet les instructions du pouvoir à la population. «Le trachome» est un souvenir d'enfance qui transforme soudain un buveur dans un bar, qui en a bu plus qu'à son tour, en vengeur contre la mouche qui lui a transmis la maladie et qui lui a gâché son enfance et il essaie donc de tuer une mouche qui s'est malencontreusement posée sur l'œil d'un policier et, de fil en aiguille, se retrouve à fouiller dans sa mémoire à la recherche d'un amour qui jamais ne s'est éteint.

«A la recherche de Mondher Chahed» trouve un autre buveur (encore une fois avec un comportement d'ivrogne) qui frappe à l'aveuglette à une porte à la recherche d'un ami d'enfance et il finit par trouver quelqu'un qui le connaît et lui annonce qu'il est en prison depuis des années. «La larme de la matraque» est le commencement du bouclage de la boucle quand une manifestation, cette fois après la Révolution, est accueillie par les matraques comme au bon vieux temps, semble ironiser l'auteur. «Le retour du chevalier ravisseur», encore un bar, mais cette fois à Marseille, où un autre buveur tunisien se trouve entouré de buveurs immigrés venus rêver à des jours meilleurs et c'est là qu'il découvre que ses seuls succès sont peut-être cette magie qui fait que les femmes qui l'approchent lui deviennent singulièrement attachées. «Khadhra revient» après longtemps au village des origines pour signifier qu'un cycle entier s'est achevé et que la vie est prête à reprendre son cours trivial rassurant après une Révolution qui a tout chamboulé, à commencer par les certitudes des meilleurs d'entre nous.