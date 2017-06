Tunisie: Football et Ramadan, un vieux dilemme - Jouer en nocturne, une tradition à ancrer

Chez nous, cette tradition n'existe pas et ne figure même pas dans notre culture. La preuve en est : samedi dernier, le jour de la finale de la Ligue des champions, a eu lieu dans l'après-midi le match barrage entre l'Avenir Sportif de La Marsa et le Club Olympique de Médenine. Un match terne, même si l'enjeu y était. Avec plus de 30 degrés à l'ombre, on ne pouvait pas demander grand-chose aux joueurs.

La question qui s'impose : pourquoi la Fédération tunisienne de football persiste à faire jouer un match aussi important l'après-midi, un jour de Ramadan et en pleine canicule, alors que les dirigeants marsois avaient proposé de le faire jouer en nocturne au stade Mustapha-Ben Jannet à Monastir ? Un stade doté en plus d'une pelouse en bon état, ce qui garantit un bon spectacle.

Si ce match barrage entre l'ASM et le COM avait eu lieu à Monastir le soir et en présence d'un public nombreux, le spectacle aurait été sans doute au rendez-vous.

Finale de la Coupe : et si on rectifiait le tir

Le 17 courant aura lieu la finale de la Coupe de Tunisie entre le Club Africain et l'Union Sportive de Ben Guerdane. Une finale de Coupe, c'est le spectacle assuré, mais à condition. La FTF l'a programmé à 15h30, en pleine canicule en ce mois saint. Quand on sait que le stade de Radès dispose de l'éclairage, pourquoi n'a-t-on pas programmé cette finale de la Coupe de Tunisie le soir, à 23h00 à titre d'exemple ?! C'est un horaire adéquat qui permet aux supporters de prendre le temps de rompre le jeûne et d'aller au stade pour passer une belle soirée ramadanesque au rythme du football.

EH oui, c'est cette tradition qui nous manque. Dans notre pays, on organise depuis des années au mois de Ramadan des festivals de la Médina, mais programmer un match de football le soir ne figure pas encore dans notre culture.

Il est temps de penser à doter progressivement tous nos stades d'éclairage et ancrer la tradition de jouer en nocturne et pas seulement durant le mois de Ramadan.